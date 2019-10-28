Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aoulak Eeeh.  

الصندوق الوطني للتامين على المرض يعلم كافة مضمونيه بتعليق اسداء الخدمات نتيجة للعوامل المناخية الطارئ

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تقرر، اليوم الإثنين، تعليق إسداء الخدمات بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، نتيجة للعوامل المناخية الطارئة عقب تهاطل كميات كبيرة من الامطار خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و 28 اكتوبر الجاري، تسببت في تعطل لحركة المرور وتسرب للمياه داخل بعض المؤسسات، وسيتم أخذ هذا التعليق بعين الاعتبار في احتساب الآجال القانونية والتعاقدية لإيداع الملفات، وفق بلاغ صادر، عن الصندوق، تلقت (وات ) نسخة منه، اليوم.
وقد سجل الصندوق، بعض الاضطراب في إسداء خدماته بعدد من المراكز الجهوية والمحلية، وتوقف العمل بصفة استثنائية بمقره المركزي بمونبليزير بالعاصمة، حسب البلاغ الذي أكد على أن العمل بالمصالح المركزية، سيستأنف حال توفر الظروف المناسبة لذلك.


  
  
     
  
cadre-967e774e4aee08c5333054f66c9a8c7d-2019-10-28 11:56:40






0 de 0 commentaires pour l'article 191707



En continu

الاثنين 28 أكتوبر 2019 | 29 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:29 15:03 12:10 06:39 05:11
22°
 23° % 100 :الرطــوبة
تونــس 18°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
23°-1824°-1623°-1723°-1722°-17
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572262119|191707 788|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires