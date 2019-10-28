الصندوق الوطني للتامين على المرض يعلم كافة مضمونيه بتعليق اسداء الخدمات نتيجة للعوامل المناخية الطارئ

Lundi 28 Octobre 2019
وات - تقرر، اليوم الإثنين، تعليق إسداء الخدمات بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، نتيجة للعوامل المناخية الطارئة عقب تهاطل كميات كبيرة من الامطار خلال الليلة الفاصلة بين يومي 27 و 28 اكتوبر الجاري، تسببت في تعطل لحركة المرور وتسرب للمياه داخل بعض المؤسسات، وسيتم أخذ هذا التعليق بعين الاعتبار في احتساب الآجال القانونية والتعاقدية لإيداع الملفات، وفق بلاغ صادر، عن الصندوق، تلقت (وات ) نسخة منه، اليوم.
وقد سجل الصندوق، بعض الاضطراب في إسداء خدماته بعدد من المراكز الجهوية والمحلية، وتوقف العمل بصفة استثنائية بمقره المركزي بمونبليزير بالعاصمة، حسب البلاغ الذي أكد على أن العمل بالمصالح المركزية، سيستأنف حال توفر الظروف المناسبة لذلك.
وقد سجل الصندوق، بعض الاضطراب في إسداء خدماته بعدد من المراكز الجهوية والمحلية، وتوقف العمل بصفة استثنائية بمقره المركزي بمونبليزير بالعاصمة، حسب البلاغ الذي أكد على أن العمل بالمصالح المركزية، سيستأنف حال توفر الظروف المناسبة لذلك.
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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