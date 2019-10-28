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الشركة التونسية للكهرباء والغاز تدعو الى عدم الاقتراب من الاعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية

Lundi 28 Octobre 2019

Lundi 28 Octobre 2019
وات - دعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز كافة المواطنين الى توخي الحذر والحيطة بعدم الاقتراب من الاعمدة والكوابل والمحولات الكهربائية تجنبا لاية حوادث صعق كهربائي في ظل تواصل نزول الامطار التي قد تتسبب في اضرار على شبكتي الكهرباء والغاز.

كما اوصت الشركة في بلاغ اصدرته الاثنين، على اثر التقلبات المناخية التي تعيشها البلاد، بالاسراع بالاتصال بالمركز الوطني للخدمات عن بعد على الرقم الاخضر 80100444 وبالاقاليم والوكالات التابعة لها للابلاغ عن حدوث اي اعطال على مستوى الشبكة الكهربائية او اي تسرب للغاز قصد تجنيد فرقها الفنية درأ للاخطار.


يذكر أنه تم تسجيل تهاطل كميات غزيرة من الامطار بتونس الكبرى تسببت في تراكم المياه بعدة مناطق لتغمر العديد من المنازل والسيارات اضافة الى تعطيل حركة المرور والجولان وعزل بعض الاحياء.

  
  
     
  
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