أريانة: تدخلات عاجلة لشفط مياه الامطار التي غمرت المنازل والطرقات الرئيسية

Lundi 28 Octobre 2019



وات

- شهدت ولاية أريانة منذ مساء أمس الاحد والى حدود الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين نزول كمايات هامة من الأمطار تراوحت حسب مصالح الرصد الجوي بين 4 و95 ملمترا نتج عنها تراكم المياه بعدد من المناطق بالجهة على غرار اريانة المدينة ورواد والتضامن وسكرة حيث غمرت المياه المنازل والطرقات الرئيسية وتسبّبت في تعطل حركة المرور وحالة احتقان في صفوف المواطنين لاسيما بحي المستقبل في اريانة المدينة .وقد سارعت مصالح الحماية المدنية باريانة بالتدخل منذ بداية نزول الامطار بكميات هامة منذ ساعات الفجر الاولى ليوم الاثنين /الساعة الثانية والنصف / حيث سخّرت كل ما لديها من وسائل شفط وضخ ورفع لتذليل الصعوبات الناتجة عن تراكم مياه الامطار التي غمرت خاصة الطرقات الرئيسية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 من مفترق المركّب التجاري / جيان/ في اتجاه بنزرت الى غاية مفترق سيدي ثابت حيث ارتفع منسوب المياه ليصل الى 40 سنتمتر حسب ما افاد به رئيس قاعة العمليات بالادارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة سليمان العرفاوي مكتب /وات/.واشار العرفاوي في هذا الصدد الى تدخل مصالح الحماية المدنية لمنع أصحاب السيارات الخفيفة من المغامرة والمرور حفاظا على ارواحهم وسيارتهم .كما غمرت المياه العديد من المنازل بحي المستقبل في أريانة المدينة ويجري حاليا حصرها من قبل المصالح الجهوية للحماية المدنية والتجهيز والتطهير على عين المكان حيث يتم التدخل بالحي من خلال شفط المياه من المنازل والانهج باستعمال مختلف وسائل التدخل وسط حالة من الاحتقان لدى المتساكنين الذين سارعوا الى قطع الطريق الرابطة بين الحي في اتجاه طريق تونس للتعبير عن احتجاجهم من الوضعية "الكارثية" لمنازلهم جراء الفيضانات.وبطريق روّاد وتحديدا نهج الجامع على مستوى منطقة جعفر تحوّلت مصالح الحماية المدنية لشفط المياه التي غمرت مجموعة من المنازل فيما قامت بإزاحة ثماني سيارات من الطريق العام بكل من النصر2 وبرج البكوش في أريانة المدينة.وفي معتمدية سكرة تم التدخل بشارع المغرب العربي /طريق سكرة/ الذي غمرته مياه الامطار الى جانب معاينة تراكم المياه بنهج المطار وحي الزيتون بدار فضال ونهج البيضاوي ببرج الوزير بسكرة فضلا عن معاينة تراكم المياه بحي الكيلاني بسكرة ايضا الذي تبين انه يتطلب تدخّلا إضافيا لمصالح الديوان الوطني للتطهير.هذا وشهدت إقامة "آية" بطريق سكرة تدخلا عاجلا لمصالح الحماية المدنية لشفط المياه من المأوى السفلي للسيارات الذي غمرته مياه الامطار على مساحة 650 مترا مربّعا فيما تمت مساعدة ثلاثة أشخاص على العبور بعد أن حاصرتهم المياه بمنطقة التضامن وتحديدا بنهج محمود العقاد اين تمت معاينة بعض المنازل الى جانب معاينة منطقة "حومة القوابسية" في المنيهلة المعروفة بانخفاضها وسرعة تراكم مياه الامطار فيها.هذا ويجري بولاية اريانة حاليا حصر الأضرار الناجمة عن تهاطل الامطار والتدقيق في عدد المنازل المتضررة من الفيضانات بمختلف المناطق بالتنسيق بين كافة المتدخلين.