أريانة: تدخلات عاجلة لشفط مياه الامطار التي غمرت المنازل والطرقات الرئيسية

Lundi 28 Octobre 2019
وات - شهدت ولاية أريانة منذ مساء أمس الاحد والى حدود الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين نزول كمايات هامة من الأمطار تراوحت حسب مصالح الرصد الجوي بين 4 و95 ملمترا نتج عنها تراكم المياه بعدد من المناطق بالجهة على غرار اريانة المدينة ورواد والتضامن وسكرة حيث غمرت المياه المنازل والطرقات الرئيسية وتسبّبت في تعطل حركة المرور وحالة احتقان في صفوف المواطنين لاسيما بحي المستقبل في اريانة المدينة .
وقد سارعت مصالح الحماية المدنية باريانة بالتدخل منذ بداية نزول الامطار بكميات هامة منذ ساعات الفجر الاولى ليوم الاثنين /الساعة الثانية والنصف / حيث سخّرت كل ما لديها من وسائل شفط وضخ ورفع لتذليل الصعوبات الناتجة عن تراكم مياه الامطار التي غمرت خاصة الطرقات الرئيسية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 من مفترق المركّب التجاري / جيان/ في اتجاه بنزرت الى غاية مفترق سيدي ثابت حيث ارتفع منسوب المياه ليصل الى 40 سنتمتر حسب ما افاد به رئيس قاعة العمليات بالادارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة سليمان العرفاوي مكتب /وات/.
واشار العرفاوي في هذا الصدد الى تدخل مصالح الحماية المدنية لمنع أصحاب السيارات الخفيفة من المغامرة والمرور حفاظا على ارواحهم وسيارتهم .
كما غمرت المياه العديد من المنازل بحي المستقبل في أريانة المدينة ويجري حاليا حصرها من قبل المصالح الجهوية للحماية المدنية والتجهيز والتطهير على عين المكان حيث يتم التدخل بالحي من خلال شفط المياه من المنازل والانهج باستعمال مختلف وسائل التدخل وسط حالة من الاحتقان لدى المتساكنين الذين سارعوا الى قطع الطريق الرابطة بين الحي في اتجاه طريق تونس للتعبير عن احتجاجهم من الوضعية "الكارثية" لمنازلهم جراء الفيضانات.
وبطريق روّاد وتحديدا نهج الجامع على مستوى منطقة جعفر تحوّلت مصالح الحماية المدنية لشفط المياه التي غمرت مجموعة من المنازل فيما قامت بإزاحة ثماني سيارات من الطريق العام بكل من النصر2 وبرج البكوش في أريانة المدينة.
وفي معتمدية سكرة تم التدخل بشارع المغرب العربي /طريق سكرة/ الذي غمرته مياه الامطار الى جانب معاينة تراكم المياه بنهج المطار وحي الزيتون بدار فضال ونهج البيضاوي ببرج الوزير بسكرة فضلا عن معاينة تراكم المياه بحي الكيلاني بسكرة ايضا الذي تبين انه يتطلب تدخّلا إضافيا لمصالح الديوان الوطني للتطهير.
هذا وشهدت إقامة "آية" بطريق سكرة تدخلا عاجلا لمصالح الحماية المدنية لشفط المياه من المأوى السفلي للسيارات الذي غمرته مياه الامطار على مساحة 650 مترا مربّعا فيما تمت مساعدة ثلاثة أشخاص على العبور بعد أن حاصرتهم المياه بمنطقة التضامن وتحديدا بنهج محمود العقاد اين تمت معاينة بعض المنازل الى جانب معاينة منطقة "حومة القوابسية" في المنيهلة المعروفة بانخفاضها وسرعة تراكم مياه الامطار فيها.
هذا ويجري بولاية اريانة حاليا حصر الأضرار الناجمة عن تهاطل الامطار والتدقيق في عدد المنازل المتضررة من الفيضانات بمختلف المناطق بالتنسيق بين كافة المتدخلين.
وقد سارعت مصالح الحماية المدنية باريانة بالتدخل منذ بداية نزول الامطار بكميات هامة منذ ساعات الفجر الاولى ليوم الاثنين /الساعة الثانية والنصف / حيث سخّرت كل ما لديها من وسائل شفط وضخ ورفع لتذليل الصعوبات الناتجة عن تراكم مياه الامطار التي غمرت خاصة الطرقات الرئيسية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 من مفترق المركّب التجاري / جيان/ في اتجاه بنزرت الى غاية مفترق سيدي ثابت حيث ارتفع منسوب المياه ليصل الى 40 سنتمتر حسب ما افاد به رئيس قاعة العمليات بالادارة الجهوية للحماية المدنية بأريانة سليمان العرفاوي مكتب /وات/.
واشار العرفاوي في هذا الصدد الى تدخل مصالح الحماية المدنية لمنع أصحاب السيارات الخفيفة من المغامرة والمرور حفاظا على ارواحهم وسيارتهم .
كما غمرت المياه العديد من المنازل بحي المستقبل في أريانة المدينة ويجري حاليا حصرها من قبل المصالح الجهوية للحماية المدنية والتجهيز والتطهير على عين المكان حيث يتم التدخل بالحي من خلال شفط المياه من المنازل والانهج باستعمال مختلف وسائل التدخل وسط حالة من الاحتقان لدى المتساكنين الذين سارعوا الى قطع الطريق الرابطة بين الحي في اتجاه طريق تونس للتعبير عن احتجاجهم من الوضعية "الكارثية" لمنازلهم جراء الفيضانات.
وبطريق روّاد وتحديدا نهج الجامع على مستوى منطقة جعفر تحوّلت مصالح الحماية المدنية لشفط المياه التي غمرت مجموعة من المنازل فيما قامت بإزاحة ثماني سيارات من الطريق العام بكل من النصر2 وبرج البكوش في أريانة المدينة.
وفي معتمدية سكرة تم التدخل بشارع المغرب العربي /طريق سكرة/ الذي غمرته مياه الامطار الى جانب معاينة تراكم المياه بنهج المطار وحي الزيتون بدار فضال ونهج البيضاوي ببرج الوزير بسكرة فضلا عن معاينة تراكم المياه بحي الكيلاني بسكرة ايضا الذي تبين انه يتطلب تدخّلا إضافيا لمصالح الديوان الوطني للتطهير.
هذا وشهدت إقامة "آية" بطريق سكرة تدخلا عاجلا لمصالح الحماية المدنية لشفط المياه من المأوى السفلي للسيارات الذي غمرته مياه الامطار على مساحة 650 مترا مربّعا فيما تمت مساعدة ثلاثة أشخاص على العبور بعد أن حاصرتهم المياه بمنطقة التضامن وتحديدا بنهج محمود العقاد اين تمت معاينة بعض المنازل الى جانب معاينة منطقة "حومة القوابسية" في المنيهلة المعروفة بانخفاضها وسرعة تراكم مياه الامطار فيها.
هذا ويجري بولاية اريانة حاليا حصر الأضرار الناجمة عن تهاطل الامطار والتدقيق في عدد المنازل المتضررة من الفيضانات بمختلف المناطق بالتنسيق بين كافة المتدخلين.
En continu
- Hier 22:42 رموز تونس خلال الخمس سنوات المقبلة..
- Hier 21:39 Pompeo : Al-Baghdadi a eu ce qu’il mérite
- Hier 19:15 ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم ''داعش''
- Hier 17:33 خلّوا سبيلها... فإنها مأمورة...
- Hier 17:07 لماذا تفوقت مريم بن حسين في افتتاح الjcc ؟
- Hier 12:47 حكومة الأمانات
- Hier 10:02 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:56
|17:29
|15:03
|12:10
|06:39
|05:11
|
19°
|21°
|% 100
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|21°-18
|24°-16
|23°-17
|23°-17
|22°-17
Follow @babnet_Tunisie
(282 781) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 527) آخر عمليات سبر الآراء..
(133 993) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 405) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 415) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 839) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 494) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 411) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 232) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 636) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 73 192) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 69 673) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 68 619) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 67 772) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 612) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 276) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 986) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 896) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 450) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 655) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: التيار الديمقراطي يواصل تمسّكه بالشروط المعلن عنها سابقا بخصوص المشاركة في الحكومة القادمة (إجتماع المجلس الوطني للحزب )