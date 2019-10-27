سفارة ألمانيا بتونس تنفي علمها أو علاقتها بالوفد الشبابي التونسي الذي سيزور إسرائيل

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - نفت سفارة ألمانيا بتونس علمها بالوفد الشبابي التونسي الذي سيزور إسرائيل أو علاقتها بهذه الرحلة كما تمّ تداول ذلك على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار بلاغ توضيحي صادر عن فريق الإعلام بسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس اليوم الأحد، إلى أن السفارة لم تنسّق أيّ رحلة ولم تمنح أيّ تأشيرة في الغرض.
كما أوضح البلاغ، أن السفارة تعنى فقط بإصدار التأشيرات المخصّصة للسفر إلى ألمانيا ودخول فضاء "شنغن" لاغير وهي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها.
وكانت مواقع إعلاميّة قد تداولت أن وفدا شبابيا تونسيا سيزور اليوم الأحد إسرائيل انطلاقا من بروكسال وسيتحوّل إلى عديد المؤسسات الإسرائيلية على رأسها الكنيست وذلك ضمن برنامج أوروبي للسلام، مشيرة إلى أنّ السفارة الألمانية بتونس ستقوم بإسناد تأشيرات الدخول إلى اسرائيل.
وأشار بلاغ توضيحي صادر عن فريق الإعلام بسفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس اليوم الأحد، إلى أن السفارة لم تنسّق أيّ رحلة ولم تمنح أيّ تأشيرة في الغرض.
كما أوضح البلاغ، أن السفارة تعنى فقط بإصدار التأشيرات المخصّصة للسفر إلى ألمانيا ودخول فضاء "شنغن" لاغير وهي المنطقة التي تضم 26 دولة أوروبية، والتي ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينها.
وكانت مواقع إعلاميّة قد تداولت أن وفدا شبابيا تونسيا سيزور اليوم الأحد إسرائيل انطلاقا من بروكسال وسيتحوّل إلى عديد المؤسسات الإسرائيلية على رأسها الكنيست وذلك ضمن برنامج أوروبي للسلام، مشيرة إلى أنّ السفارة الألمانية بتونس ستقوم بإسناد تأشيرات الدخول إلى اسرائيل.
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