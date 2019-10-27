دورة شانزهان 2 - مالك الجزيري في الدور الثاني

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - يشارك لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (المصنف 150 عالميا) في دورة شانزهان الصينية التي تنطلق غدا 28 اكتوبر الجاري وتتواصل الى غاية 3 نوفمبر القادم على ملاعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 134 الف دولار.
وسيخوض الجزيري مباشرة منافسات الدور الثاني حيث سيواجه الفائز من لقاء الكوري الجنوبي جي-سونغ نام (262 عالميا) والصيني زهي لي (243 عالميا).
وكان مالك الجزيري خرج الخميس الماضي من الدور ثمن النهائي لدورة "ليوزهو" الصينية بانهزامه امام الصيني "زهي لي" المصنف 243 عالميا 0-2 (4-6 و2-6).
وسيخوض الجزيري مباشرة منافسات الدور الثاني حيث سيواجه الفائز من لقاء الكوري الجنوبي جي-سونغ نام (262 عالميا) والصيني زهي لي (243 عالميا).
وكان مالك الجزيري خرج الخميس الماضي من الدور ثمن النهائي لدورة "ليوزهو" الصينية بانهزامه امام الصيني "زهي لي" المصنف 243 عالميا 0-2 (4-6 و2-6).
En continu
- 12:47 حكومة الأمانات
- Hier 17:19 الرابطة 2- نتائج مقابلات الجولة الرابعة
- Hier 17:05 لطفي القلمامي: هذه وصفة النجاح لقيس سعيد
- Hier 11:22 صلاح الدين البرقاوي يستقيل من مشروع تونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:57
|17:30
|15:04
|12:10
|06:38
|05:11
|
20°
|20°
|% 72
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|19°-18
|23°-17
|24°-16
|24°-16
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(282 724) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 479) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 905) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 357) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 370) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 819) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 472) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 386) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 126) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 613) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 72 048) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 69 648) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 759) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 580) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 66 165) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 65 668) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 64 958) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 860) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 433) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 630) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: عبير موسي توضح بخصوص رفضها دعوة قيس سعيد إلى قصر قرطاج