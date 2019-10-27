دورة شانزهان 2 - مالك الجزيري في الدور الثاني

Dimanche 27 Octobre 2019



وات

- يشارك لاعب التنس التونسي مالك الجزيري (المصنف 150 عالميا) في دورة شانزهان الصينية التي تنطلق غدا 28 اكتوبر الجاري وتتواصل الى غاية 3 نوفمبر القادم على ملاعب صلبة والبالغة قيمة جوائزها 134 الف دولار.وسيخوض الجزيري مباشرة منافسات الدور الثاني حيث سيواجه الفائز من لقاء الكوري الجنوبي جي-سونغ نام (262 عالميا) والصيني زهي لي (243 عالميا).وكان مالك الجزيري خرج الخميس الماضي من الدور ثمن النهائي لدورة "ليوزهو" الصينية بانهزامه امام الصيني "زهي لي" المصنف 243 عالميا 0-2 (4-6 و2-6).