باجة: مهرجان الرمان بتستور يسجل في دورته الرابعة إقبال اكثر من 30 الف زائر وانطلاق رقمنة عملية ترويج الرمان ومشتقاته

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - سجلت الدورة الرابعة لمهرجان الرمان بتستور من ولاية باجة التي انتظمت من 24 الى 27 اكتوبر الجاري، إقبال أكثر من 30 ألف زائر، وفق ما صرح به رئيس جمعية مهرجان الرمان بتستور بشير السوسي ل"وات"، مؤكدا ان هذا الإقبال بلغ اوجه اليوم الاحد خلال اختتام المهرجان.
وقال السوسي ان "مدينة تستور قد غصت اليوم بالزوار القادمين من مختلف انحاء الجمهورية، والاقبال على المهرجان فاق كل التوقعات"، مضيفا ان هذه الدورة قد تميزت ايضا بانطلاق رقمنة عملية بيع وترويج الرمان ومشتقاته عبر بعث موقع الكتروني للغرض بدعم من احد البنوك.
وبين ان دورة السنة الحالية لمهرجان الرمان كانت احتفالية وثقافية واجتماعية واقتصادية حيث مكن معرض الفنون والحرف الذى انتصب وسط مدينة تستور منذ انطلاق المهرجان من بعث حركية اقتصادية كبيرة وأتاح لحوالي 70 عارضة من صاحبات المهن والحرفيات والمستثمرات فى الصناعات الغذائية التقليدية والمنتوجات المحلية التعريف بالتقاليد الغذائية وغيرها لتستور والمناطق المجاورة لها.
وتضمنت فعاليات مهرجان الرمان ندوة علمية بعنوان "انا الرمانة استثمرني" وعرض خرجة عيساوية تستور ومعرض الفنون والحرف وعرضا فلكلوريا للفروسية وحفلا لشيراز الجزيرى وفقرات تنشيطية للمدينة وحفلا فنيا لنادر الجندوبي وعرض حضرة تونس الاعماق وعرض للطبخ الفرجوي، ركز على الماكولات المرتبطة بثمرة الرمان كما شمل البرنامج عرض الفرقة الشبابية "اندلس باند" وعرض كورال المدرسة الابتدائية ابن عطية بتستور اضافة الى حفل تستوريات وعدة عروض مختلفة للاطفال وعرضا لماهرالهمامي، ليختتم مساء اليوم بعرض لفرقة شيوخ المالوف بتستور المميزة للمدينة.
وتجدر الاشارة الى ان تستور تنتج سنويا 80 بالمائة من صابة الرمان بباجة كما تحتل ولاية باجة المرتبة الثالثة فى انتاج الرمان على المستوى الوطنى.
وقال السوسي ان "مدينة تستور قد غصت اليوم بالزوار القادمين من مختلف انحاء الجمهورية، والاقبال على المهرجان فاق كل التوقعات"، مضيفا ان هذه الدورة قد تميزت ايضا بانطلاق رقمنة عملية بيع وترويج الرمان ومشتقاته عبر بعث موقع الكتروني للغرض بدعم من احد البنوك.
وبين ان دورة السنة الحالية لمهرجان الرمان كانت احتفالية وثقافية واجتماعية واقتصادية حيث مكن معرض الفنون والحرف الذى انتصب وسط مدينة تستور منذ انطلاق المهرجان من بعث حركية اقتصادية كبيرة وأتاح لحوالي 70 عارضة من صاحبات المهن والحرفيات والمستثمرات فى الصناعات الغذائية التقليدية والمنتوجات المحلية التعريف بالتقاليد الغذائية وغيرها لتستور والمناطق المجاورة لها.
وتضمنت فعاليات مهرجان الرمان ندوة علمية بعنوان "انا الرمانة استثمرني" وعرض خرجة عيساوية تستور ومعرض الفنون والحرف وعرضا فلكلوريا للفروسية وحفلا لشيراز الجزيرى وفقرات تنشيطية للمدينة وحفلا فنيا لنادر الجندوبي وعرض حضرة تونس الاعماق وعرض للطبخ الفرجوي، ركز على الماكولات المرتبطة بثمرة الرمان كما شمل البرنامج عرض الفرقة الشبابية "اندلس باند" وعرض كورال المدرسة الابتدائية ابن عطية بتستور اضافة الى حفل تستوريات وعدة عروض مختلفة للاطفال وعرضا لماهرالهمامي، ليختتم مساء اليوم بعرض لفرقة شيوخ المالوف بتستور المميزة للمدينة.
وتجدر الاشارة الى ان تستور تنتج سنويا 80 بالمائة من صابة الرمان بباجة كما تحتل ولاية باجة المرتبة الثالثة فى انتاج الرمان على المستوى الوطنى.
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Par:lechef (Tunisia )
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