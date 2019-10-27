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فسخ العقد بين جامعة كرة السلة ومدرب المنتخب التونسي ماريو بالما

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - قرر المكتب الجامعي لكرة السلة المنعقد اليوم إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط الجامعة التونسية لكرة السلة بمدرب المنتخب الوطني أكابر ماريو بالما.

واوضحت جامعة كرة السلة ان القرار تم اتخاذه بسبب عدم نجاح المدرب ماريو بالما في قيادة المنتخب الوطني للتأهل للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .
ويذكر ان العقد الرابط بين الجامعة والمدرب اشترط عليه ترشيح المنتخب التونسي للاولمبياد.

ويذكر ان ماريو بالما قاد المنتخب التونسي للفوز بافروباسكيت 2017 .

  
  
     
  
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