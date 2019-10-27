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الرابطة الثانية - الجولة الرابعة - النتائج الكاملة

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم:

المجموعة الأولى :
السبت

هلال مساكن - النجم الرادسي 1-1
سكك الحديد الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0

الأحد
سبورتينغ بن عروس - الأولمبي الباجي 1-0
مستقبل السبيخة - جمعية أريانة 3-0
مستقبل قابس - أولمبيك مدنين 3-0
ترجي جرجيس - أولمبيك سيدي بوزيد 1

المجموعة الثانية :
السبت
مستقبل المرسى - الملعب القابسي 0-2
أمل حمام سوسة - أمل جربة 0-1
جندوبة الرياضية - الملعب الصفاقسي 3-1
مستقبل رجيش - نادي منزل بوزلفة 2-1
قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1-0
جمعية جربة - مستقبل القصرين 1-0

  
  
     
  
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