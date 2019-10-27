الرابطة الثانية - الجولة الرابعة - النتائج الكاملة

Dimanche 27 Octobre 2019



وات

هلال مساكن - النجم الرادسي 1-1سكك الحديد الصفاقسي - ملعب منزل بورقيبة 1-0سبورتينغ بن عروس - الأولمبي الباجي 1-0مستقبل السبيخة - جمعية أريانة 3-0مستقبل قابس - أولمبيك مدنين 3-0ترجي جرجيس - أولمبيك سيدي بوزيد 1مستقبل المرسى - الملعب القابسي 0-2أمل حمام سوسة - أمل جربة 0-1جندوبة الرياضية - الملعب الصفاقسي 3-1مستقبل رجيش - نادي منزل بوزلفة 2-1قوافل قفصة - مستقبل وادي الليل 1-0جمعية جربة - مستقبل القصرين 1-0