الرابطة الاولى - نتائج الجولة السادسة

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
في بن قردان اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان 2-1
في صفاقس النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي صفر-2
في الشابة هلال الشابة - نجم المتلوي 2-صفر
في حمام سوسة النجم الساحلي - النادي البنزرتي 1-2
في حمام الانف نادي حمام الانف - الاتحاد المنستيري 1-1
في المنزه النادي الافريقي - شبيبة القيروان 2-صفر
في باردو الملعب التونسي - اتحاد تطاوين 2-صفر
في بن قردان اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان 2-1
في صفاقس النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي صفر-2
في الشابة هلال الشابة - نجم المتلوي 2-صفر
في حمام سوسة النجم الساحلي - النادي البنزرتي 1-2
في حمام الانف نادي حمام الانف - الاتحاد المنستيري 1-1
في المنزه النادي الافريقي - شبيبة القيروان 2-صفر
في باردو الملعب التونسي - اتحاد تطاوين 2-صفر
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Par:jerbi1980 (France )
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