الرابطة الاولى - نتائج الجولة السادسة

Dimanche 27 Octobre 2019



وات

- في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :في بن قردان اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان 2-1في صفاقس النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي صفر-2في الشابة هلال الشابة - نجم المتلوي 2-صفرفي حمام سوسة النجم الساحلي - النادي البنزرتي 1-2في حمام الانف نادي حمام الانف - الاتحاد المنستيري 1-1في المنزه النادي الافريقي - شبيبة القيروان 2-صفرفي باردو الملعب التونسي - اتحاد تطاوين 2-صفر