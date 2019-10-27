Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Esh-Jabrek-Aala-El-Mor  

الرابطة الاولى - نتائج الجولة السادسة

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - في ما يلي نتائج مقابلات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
في بن قردان اتحاد بنقردان - مستقبل سليمان 2-1
في صفاقس النادي الصفاقسي - الترجي الرياضي صفر-2
في الشابة هلال الشابة - نجم المتلوي 2-صفر

في حمام سوسة النجم الساحلي - النادي البنزرتي 1-2
في حمام الانف نادي حمام الانف - الاتحاد المنستيري 1-1
في المنزه النادي الافريقي - شبيبة القيروان 2-صفر
في باردو الملعب التونسي - اتحاد تطاوين 2-صفر

  
  
     
  
cadre-36858c064703d36dc8595e4f0dd2d75a-2019-10-27 16:54:16






0 de 0 commentaires pour l'article 191673



En continu

الأحد 27 أكتوبر 2019 | 28 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:30 15:04 12:10 06:38 05:11
21°
 21° % 64 :الرطــوبة
تونــس 18°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
21°-1823°-1724°-1624°-1623°-17
  • Avoirs en devises
    18505,6

  • (25 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15134 DT        1$ =2,83550 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 oct)   229,6 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1572196492|191673 4345|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires