المنتخب الجزائري لكرة القدم يتحصل على المركز الثالث ضمن الالعاب العالمية العسكرية

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - انهى المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم النسخة السابعة من الالعاب العالمية العسكرية المقامة بمدينة ووهان الصينية في المركز الثالث عقب تفوقه يوم الاحد على كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 في المقابلة الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية.
وسجلت اهداف المنتخب الجزائري حسام الدين غشة (4 و45 زائد 2) وفوزي يايا (39) وبلال بن حمودة (75).
وسجلت اهداف المنتخب الجزائري حسام الدين غشة (4 و45 زائد 2) وفوزي يايا (39) وبلال بن حمودة (75).
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Par:karimyousef (France )
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