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المنتخب الجزائري لكرة القدم يتحصل على المركز الثالث ضمن الالعاب العالمية العسكرية

Dimanche 27 Octobre 2019

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - انهى المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم النسخة السابعة من الالعاب العالمية العسكرية المقامة بمدينة ووهان الصينية في المركز الثالث عقب تفوقه يوم الاحد على كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 في المقابلة الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية.
وسجلت اهداف المنتخب الجزائري حسام الدين غشة (4 و45 زائد 2) وفوزي يايا (39) وبلال بن حمودة (75).


  
  
     
  
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