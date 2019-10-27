المنتخب الجزائري لكرة القدم يتحصل على المركز الثالث ضمن الالعاب العالمية العسكرية

Dimanche 27 Octobre 2019



وات

- انهى المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم النسخة السابعة من الالعاب العالمية العسكرية المقامة بمدينة ووهان الصينية في المركز الثالث عقب تفوقه يوم الاحد على كوريا الشمالية بنتيجة 4-0 في المقابلة الترتيبية من اجل الميدالية البرونزية.وسجلت اهداف المنتخب الجزائري حسام الدين غشة (4 و45 زائد 2) وفوزي يايا (39) وبلال بن حمودة (75).