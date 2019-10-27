تظاهرة ''سكرة تتفنن'' تستقطب جمهورا غفيرا من الاطفال والشباب في اجواء احتفالية وتنشيطية

Dimanche 27 Octobre 2019
وات - تحتضن المكتبة العمومية دار فضال بسكرة من ولاية اريانة ومحيطها يومي 26 و27 أكتوبر تظاهرة "سكرة تتفنن" بباردة من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باريانة وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الفنية.
وقد استقطبت التظاهرة التى تندرج في اطار تنشيط الاحياء السكنية الشعبية، خلال الافتتاح أمس السبت، جمهورا غفيرا من الاطفال والشباب في اجواء احتفالية وتنشيطية جمعت بين الترفيه والثقافة والفنون، .
وقالت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية سميرة العموري " التظاهرة تعد متنفسا مهما للاطفال واليافعين والشباب للانخراط في مشروع ثقافي وتنشيطي يمكن من تهذيب الذوق العام ويبعد شبح التطرف والانغلاق الفكري ويفتح افاقا واسعة امام الخلق وملكات الابداع لتكون طريقا مشعة لبناء تونس الجميلة بكل ما تختزله من معاني الحياة والامل وحب الجمال والفكر المستنير والمعتدل".
وأضافت في تصريح ل(وات) أن التظاهرة هى الثالثة من نوعها بالجهة بعد التضامن وسيدي ثابت ، وهى تعرف نجاحا منقطع النظير بالاحياء الشعبية والمناطق الريفية لكونها تقرب الثقافة والفن من المواطن وتمنحه فرصة المشاركة بفاعلية في مختلف الفقرات والبرامج التنشيطية بكل تلقائية، علاوة على استقطابها لجمهور هام من الاطفال الذين يواكبون مختلف الورشات التنشيطية لاسيما ورشات العاب الفيديو والسينما المتنقلة والرسم والالعاب الترفيهية".
ويتضمن البرنامج بالخصوص عروضا موسيقية شبابية ( عروض الراب)، وعروضا راقصة من تقديم مجموعات هاوية تحت شعار "الفن رغم الفن" الى جانب خيمات التنمية البشرية والرسم "القرافيتي" والحكواتي وورشات الكتابة القصصية مع الكاتبة منال البكوش وورشة الترغيب في المطالعة التي تؤمنها المكتبة المتجولة، فضلا عن ورشة الجداريات من خلال رسم 10 لوحات عملاقة للرسام زياد بن سلامة.
وقد استقطبت التظاهرة التى تندرج في اطار تنشيط الاحياء السكنية الشعبية، خلال الافتتاح أمس السبت، جمهورا غفيرا من الاطفال والشباب في اجواء احتفالية وتنشيطية جمعت بين الترفيه والثقافة والفنون، .
وقالت المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية سميرة العموري " التظاهرة تعد متنفسا مهما للاطفال واليافعين والشباب للانخراط في مشروع ثقافي وتنشيطي يمكن من تهذيب الذوق العام ويبعد شبح التطرف والانغلاق الفكري ويفتح افاقا واسعة امام الخلق وملكات الابداع لتكون طريقا مشعة لبناء تونس الجميلة بكل ما تختزله من معاني الحياة والامل وحب الجمال والفكر المستنير والمعتدل".
وأضافت في تصريح ل(وات) أن التظاهرة هى الثالثة من نوعها بالجهة بعد التضامن وسيدي ثابت ، وهى تعرف نجاحا منقطع النظير بالاحياء الشعبية والمناطق الريفية لكونها تقرب الثقافة والفن من المواطن وتمنحه فرصة المشاركة بفاعلية في مختلف الفقرات والبرامج التنشيطية بكل تلقائية، علاوة على استقطابها لجمهور هام من الاطفال الذين يواكبون مختلف الورشات التنشيطية لاسيما ورشات العاب الفيديو والسينما المتنقلة والرسم والالعاب الترفيهية".
ويتضمن البرنامج بالخصوص عروضا موسيقية شبابية ( عروض الراب)، وعروضا راقصة من تقديم مجموعات هاوية تحت شعار "الفن رغم الفن" الى جانب خيمات التنمية البشرية والرسم "القرافيتي" والحكواتي وورشات الكتابة القصصية مع الكاتبة منال البكوش وورشة الترغيب في المطالعة التي تؤمنها المكتبة المتجولة، فضلا عن ورشة الجداريات من خلال رسم 10 لوحات عملاقة للرسام زياد بن سلامة.
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Par:Nouri (Switzerland )
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