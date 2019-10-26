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جائزة ابو ظبي الكبرى - وزن ما فوق 78 كلغ - ميدالية برونزية لنهال شيخ روحه

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
وات - احرزت التونسية نهال شيخ روحه الميدالية البروزنية لجائزة ابو ظبي الكبرى للجيدو لوزن ما فوق 78 كلغ عقب فوزها في المباراة الثانية من دور التدارك على الكورية كيم مينيونغ.
وكانت شيخ روحه تغلبت في المباراة الاولى من دور التدارك على الصينية يانان جيانغ.

وتغلبت لاعبة الجيدو التونسية في المباراة الاولى على البيروفية بوليفار غونزاليس ثم تفوقت في الثانية على الامريكية ماكنزي ويليامس قبل ان تنهزم في اللقاء الثالث امام البوسنية لاريسا سيريش.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لوزن ما فوق 78 كلغ: 1- مين جين هان (كوريا ) 2- ان فاطوماتا مبايرو (فرنسا) 3- نهال شيخ روحه (تونس) - ماريا سويلين التمان (البرازيل)

  
  
     
  
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