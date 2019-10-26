غدا... أمطار مؤقتا غزيرة وبكميات محليا هامة

Samedi 26 Octobre 2019



وات

- يكون الوضع الجوي غدا، الأحد، ملائما لنزول أمطار رعدية على أغلب المناطق حيث تتراوح الكميات بين 20 و40 مليمترا وتكون مؤقتا غزيرة وبكميّات محليا هامّة بالجنوب الشرقي حيث تصل محليا الى 70 مم مع تساقط البرد وظهور الصواعق بأماكن محدودة.وتهب الرّياح قويّة أثناء ظهور السحب الرعدية حيث تتجاوز مؤقتا 70 كلم في الساعة في شكل هبات.