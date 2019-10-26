صيف 2019 حل ثالثا على قائمة اكثر فصول الصيف حرارة على مدى 50 عاما معرضا البلاد لخمس موجات حر

Samedi 26 Octobre 2019
وات - كشف المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت، ان صيف 2019 تميز بحرارة شديدة الارتفاع مما جعله يحتل المرتبة الثالثة لفصول الصيف الاشد حرارة على مدى 50 سنة الفارطة بعد صيفي 2012 و 2003 .
وأضاف المعهد، في تقرير رصد خلاله أهم الظواهر المناخية المسجلة خلال صيف 2019، انه تم تسجيل 5 موجات حر شملت كافة مناطق البلاد تصنف استثنائية من حيث شدة الحرارة والمدة الزمنية .
وبين ان درجات الحرارة القصوى (اثناء النهار) والصغرى (اثناء الليل) كانت مرتفعة بصفة ملحوظة بالنسبة الى المعدلات المرجعية ( 1981-2010) حسب مقاييس المنظمة العالمية للارصاد الجوية كما كان متوسط الحرارة، مرتفعا وبلغ الفارق 1.91+ درجة بالنسبة الى المعدل المرجعي.
وبلغ المجموع الموسمي للأمطار 749.90 مليمترا ، خلال صيف 2019 ، باغلب المناطق وتجاوز المعدل المرجعي ( 546.32 مليمترا) بنسبة 37 بالمائة لكن مجموع صيف 2019 كان اقل من المجموع المسجل خلال صيف 2018.
ونادرا، وفق التقرير، ما تخطت الرياح على امتداد اشهر الصيف لسنة 2019 ، سرعة 30 كلم / س وكان اتجاهها في الغالب من الجنوب الشرقي على مستوى مناطق الوسط والجنوب مما ساهم في تدفق كتل هوائية حارة وكانت الرياح قوية نسبيا وساهمت في توزيع الحرارة وتلطيف الجو خاصة خلال الليل.
وأضاف المعهد، في تقرير رصد خلاله أهم الظواهر المناخية المسجلة خلال صيف 2019، انه تم تسجيل 5 موجات حر شملت كافة مناطق البلاد تصنف استثنائية من حيث شدة الحرارة والمدة الزمنية .
وبين ان درجات الحرارة القصوى (اثناء النهار) والصغرى (اثناء الليل) كانت مرتفعة بصفة ملحوظة بالنسبة الى المعدلات المرجعية ( 1981-2010) حسب مقاييس المنظمة العالمية للارصاد الجوية كما كان متوسط الحرارة، مرتفعا وبلغ الفارق 1.91+ درجة بالنسبة الى المعدل المرجعي.
وبلغ المجموع الموسمي للأمطار 749.90 مليمترا ، خلال صيف 2019 ، باغلب المناطق وتجاوز المعدل المرجعي ( 546.32 مليمترا) بنسبة 37 بالمائة لكن مجموع صيف 2019 كان اقل من المجموع المسجل خلال صيف 2018.
ونادرا، وفق التقرير، ما تخطت الرياح على امتداد اشهر الصيف لسنة 2019 ، سرعة 30 كلم / س وكان اتجاهها في الغالب من الجنوب الشرقي على مستوى مناطق الوسط والجنوب مما ساهم في تدفق كتل هوائية حارة وكانت الرياح قوية نسبيا وساهمت في توزيع الحرارة وتلطيف الجو خاصة خلال الليل.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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