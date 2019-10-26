تونس تفتح باب التسجيل في المسابقة الوطتية الثانية للاختراع، حتى يوم 13 ديسمبر 2019

Samedi 26 Octobre 2019



وات

- دعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، المخترعيين من تونس والخارج، إلى تقديم ترشحاتهم للدورة الثانية للمسابقة الوطنية للاختراع التي تصل أعلى جوائزها الى 10 الاف دينار، حتى يوم 13 ديسمبر 2019 (قبل الساعة الرابعة عصرا) .وأضافت الوكالة التّي ستمنح هذه الجوائز على هامش الدّورة الأولى لصالون "مخترعي البحر الأبيض المتوسط" (11 و 12 فيفري 2019 بتونس) أنّه يتعيّن على المترشّحين إيداع التّرشحات بشكل مادّي لدى الإدارات الجهوية للوكالة والتي ستنظر في ترشيح الملفات لخوض المسابقة.وتهدف هذه المسابقة، وفق معطيات نشرتها الوكالة على موقعها الالكتروني، الى نشر ثقافة المبادرة لدى المخترعين والباحثين وتعزيز التعاون وتبادل الافكار بين ضفتي البحر الابيض المتوسط والتعريف بالاختراعات القابلة للتسويق علما وأنّ الدورة الاولى أقيمت سنة 2016.وأتاحت الوكالة، التي تتشارك تنظيم هذه المسابقة مع عدّة هياكل من بينها وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والجمعية التونسية للمخترعين، المشاركة امام المخترعين المستقلين والمخترعين المؤسساتيين والمخترعين المتوسطيين.وشدّدت على ضرورة ان يكون كل اختراع يتم تقديمه للمسابقة الوطنية حاملا لشهادة براءة وان يقدّم حلّا تقنيا لمشكلة ما.وستخضع الملفات المحلية (تونس) المترشحة الى المسابقة، الى عملية انتقاء اداري أوّلي يومي 17 و 18 ديسمبر 2019، من طرف اللجان المشكلة على مستوى الادارات الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.وستحال الملفات المنتقاة على انظار لجنة متخصصة للنظر في قائمة المخترعين التونسيين والاجانب الذين سيشاركون في الصالون الاول لـ"مخترعي البحر الابيض المتوسط" في حين سيجري يومي 11 و 12 فيفري 2019 تحديد الفائزين الثلاث الاوائل بالمسابقة.وستمنح الجوائز (10 الاف دينار و7 الاف دينار و 5 الاف دينار) الى الفائزين بالمسابقة الوطنية للتجديد يوم 12 فيفري 20119 من قبل اعضاء اللجنة التي سيترأسها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.