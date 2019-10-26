تبادل وجهات النظر حول مشاورات تشكيل الحكومة في لقاء رئيس الجمهورية بسيف الدين مخلوف

Samedi 26 Octobre 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اثر اللقاء الذي جمعه السبت، برئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنه تم تبادل وجهات النظر في عديد المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تكوين الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة.
وأكد مخلوف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن هذا اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية بحصوله على ثقة الشعب التونسي.
من جهته جدّد رئيس الجمهورية دعوته جميع الأطراف للاتفاق على برنامج يلبّي طموحات الشعب ويعالج في العمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، والإسراع في مشاورات تكوين حكومة مسؤولة، بعيدًا عن المحاصصات ، وفي إطار الاحترام الكامل للدستور.
وأكد مخلوف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن هذا اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية بحصوله على ثقة الشعب التونسي.
من جهته جدّد رئيس الجمهورية دعوته جميع الأطراف للاتفاق على برنامج يلبّي طموحات الشعب ويعالج في العمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، والإسراع في مشاورات تكوين حكومة مسؤولة، بعيدًا عن المحاصصات ، وفي إطار الاحترام الكامل للدستور.
En continu
- Hier 21:00 تونس ليست غريبة، تونس عربية..
- Hier 16:59 الفايسبوك أرض المعارك الإفتراضية
- Hier 14:23 الرئيس البولندي يهنئ قيس سعيد
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:58
|17:31
|15:05
|12:10
|06:37
|05:10
|
23°
|23°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.52 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-19
|23°-18
|23°-17
|23°-17
|24°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 590) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 388) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 624) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 214) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 273) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 749) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 395) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 305) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 88 001) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 740) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 577) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 575) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 739) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 67 721) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 511) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 962) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 911) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 767) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 384) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 558) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:Fessi425 (Tunisia )
Sur: سعيد الجزيري : القضاء أنصفني لأن هشام السنوسي لديه مشكل شخصي معي وافتعل تقريرا كيديّا ضدّي