تبادل وجهات النظر حول مشاورات تشكيل الحكومة في لقاء رئيس الجمهورية بسيف الدين مخلوف

Samedi 26 Octobre 2019



وات

- أفاد الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف اثر اللقاء الذي جمعه السبت، برئيس الجمهورية قيس سعيد، بأنه تم تبادل وجهات النظر في عديد المحاور المتعلقة بالمشاورات الجارية حول تكوين الحكومة، وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف الثورة.وأكد مخلوف، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن هذا اللقاء مثّل مناسبة لتهنئة رئيس الجمهورية بحصوله على ثقة الشعب التونسي.من جهته جدّد رئيس الجمهورية دعوته جميع الأطراف للاتفاق على برنامج يلبّي طموحات الشعب ويعالج في العمق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين، والإسراع في مشاورات تكوين حكومة مسؤولة، بعيدًا عن المحاصصات ، وفي إطار الاحترام الكامل للدستور.