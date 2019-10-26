الاتحاد الأوروبي يهنئ قيس سعيد، ويؤكد دعمه المتواصل لتونس

Samedi 26 Octobre 2019
وات - هنأ الاتحاد الأوروبي رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد على تقلده هذا المنصب الرفيع، مجددا استعداده لمواصلة دعم تونس ومواطنيها في جميع المجالات.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك " انه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس".
ويعكس هذا وفق نفس البيان، إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011 ، والثقة التي منحها لسعيد " لتلبية آماله وتطلعاته".
وأكد الإتحاد الأوروبي أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة ، "وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة".
وأشار البيان الى أن "التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى، تنظيم حوار وطني بناء وشامل ".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يقف مع تونس ومواطنيها و "سيستمر في ذلك" ، وتابع في بيانه " إن مستقبل تونس مهم ليس فقط لشبابها ولكن لأوروبا كلها ".
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك " انه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس".
ويعكس هذا وفق نفس البيان، إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011 ، والثقة التي منحها لسعيد " لتلبية آماله وتطلعاته".
وأكد الإتحاد الأوروبي أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة ، "وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة".
وأشار البيان الى أن "التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى، تنظيم حوار وطني بناء وشامل ".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يقف مع تونس ومواطنيها و "سيستمر في ذلك" ، وتابع في بيانه " إن مستقبل تونس مهم ليس فقط لشبابها ولكن لأوروبا كلها ".
En continu
- Hier 21:00 تونس ليست غريبة، تونس عربية..
- Hier 16:59 الفايسبوك أرض المعارك الإفتراضية
- Hier 14:23 الرئيس البولندي يهنئ قيس سعيد
- Hier 10:12 جوهر يعتنق آلام وآمال الشعب
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:58
|17:31
|15:05
|12:10
|06:37
|05:10
|
20°
|22°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-19
|23°-18
|23°-17
|23°-17
|24°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 584) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 387) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 621) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 203) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 269) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 742) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 390) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 299) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 998) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 720) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 576) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 574) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 720) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 490) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 66 508) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 952) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 908) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 762) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 383) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 551) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
Par:sarramba (France )
Sur: رئيس الجمهورية يستقبل برتران دولانوي، عمدة مدينة باريس الأسبق