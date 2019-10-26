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الاتحاد الأوروبي يهنئ قيس سعيد، ويؤكد دعمه المتواصل لتونس

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
وات - هنأ الاتحاد الأوروبي رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد على تقلده هذا المنصب الرفيع، مجددا استعداده لمواصلة دعم تونس ومواطنيها في جميع المجالات.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك " انه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس".


ويعكس هذا وفق نفس البيان، إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011 ، والثقة التي منحها لسعيد " لتلبية آماله وتطلعاته".

وأكد الإتحاد الأوروبي أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة ، "وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة".

وأشار البيان الى أن "التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى، تنظيم حوار وطني بناء وشامل ".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال يقف مع تونس ومواطنيها و "سيستمر في ذلك" ، وتابع في بيانه " إن مستقبل تونس مهم ليس فقط لشبابها ولكن لأوروبا كلها ".

  
  
     
  
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