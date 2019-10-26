اسمنت بنزرت ترفع ايرادتها بالسوق المحلية مع موفي سبتمبر 2019 بنسبة 43،5 بالمائة

Samedi 26 Octobre 2019
وات - كشفت اسمنت بنزرت ، عن ارتفاع رقم معاملاتها بالسوق المحلية ، خلال 9 أشهر، الى 28 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 مشكلة ارتفاعا بنسبة 43،5 بالمائة في ظل افاق جيدة لشحن زيت البترول عبر البواخر.
واضافت اسمنت بنزرت، في بيانات نشرتها على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان رقم معاملاتها المتأتي من التصدير ارتفع بنسبة 18 بالمائة ليبلغ زهاء 29،4 مليون دينار وانها قامت بشحن 6 بواخر بزيت البترول (120 الف و 301 طنا).
وتطور انتاج "الكلنكر" ، مع موفى سبتمبر 2019، بنسبة 88،9 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، والاسمنت بنسبة 19،8 بالمائة (30 الف و 471 طن) والجير الصناعي بنسبة 67،7 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وتراجعت ديون اسمنت بنزرت ،مع موفى سبتمبر 2019، من 45،5 مليون دينار الى 29،9 مليون دينار مما يعد تراجعا بنجو 15،5 مليون دينار.
وتوقعت الشركة ، ان يرتفع انتاج "الكلنكر" والاسمنت ، خلال الربع الرابع، بعد انتهاء عمليات الصيانة الى جانت تعزيز عملياتها التصدرية عبر البواخر وكذلك الخطوط البرية.
ويبلغ سهم اسمنت بنززت ، المتخصصة في صناعة الإسمنت، في بورصة الأوراق المالية بتونس زهاء 0،980 دينار وفق بيانات الافقال لحصة الجمعة 25 اكتوبر 2019.
واضافت اسمنت بنزرت، في بيانات نشرتها على موقع بورصة الأوراق المالية بتونس، ان رقم معاملاتها المتأتي من التصدير ارتفع بنسبة 18 بالمائة ليبلغ زهاء 29،4 مليون دينار وانها قامت بشحن 6 بواخر بزيت البترول (120 الف و 301 طنا).
وتطور انتاج "الكلنكر" ، مع موفى سبتمبر 2019، بنسبة 88،9 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، والاسمنت بنسبة 19،8 بالمائة (30 الف و 471 طن) والجير الصناعي بنسبة 67،7 بالمائة ، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
وتراجعت ديون اسمنت بنزرت ،مع موفى سبتمبر 2019، من 45،5 مليون دينار الى 29،9 مليون دينار مما يعد تراجعا بنجو 15،5 مليون دينار.
وتوقعت الشركة ، ان يرتفع انتاج "الكلنكر" والاسمنت ، خلال الربع الرابع، بعد انتهاء عمليات الصيانة الى جانت تعزيز عملياتها التصدرية عبر البواخر وكذلك الخطوط البرية.
ويبلغ سهم اسمنت بنززت ، المتخصصة في صناعة الإسمنت، في بورصة الأوراق المالية بتونس زهاء 0،980 دينار وفق بيانات الافقال لحصة الجمعة 25 اكتوبر 2019.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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