النجم الساحلي : استقالة الحبيب السايح ومهدي العجيمي

Samedi 26 Octobre 2019
وات - اعلنت الكتابة العامة للنجم الساحلي في بلاغ على موقعها الرسمي مساء امس الجمعة انها "تلقت استقالة الحبيب السايح نائب رئيس الجمعية ومهدي العجيمي عضو الهيئة المديرة للفريق" .
وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه الاسبوع الفارط وهو ما قد يعجل بالدعوة لعقد جلسة عامة إنتخابية إستثنائية في أقرب الآجال لإنتخاب هيئة مديرة جديدة.
وفي سعي لايجاد حل سريع للازمة المستجدة عقدت هيئة النجم الساحلي نهاية الاسبوع الماضي اجتماعا عاجلا دعت فيه شرف الدين الى العدول عن قراره .
ويعيش النجم الساحلي منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني الذي سيقود الفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من كاس محمد السادس للاندية الابطال .
وقد القت كل هذه المشاكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق .
وقال الرئيس المستقيل في نص خطابه وقتها " اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ" مضيفا " حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .
.
عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية " دون مزيد من التفاصيل .
وختم بالقول " أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم".
واوضح وقتها ان الهيئة المديرة اتخذت خلال اجتماع عاجل جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية في ظرف لا يتجاوز غرة نوفمبر المقبل .
وكان رئيس النادي رضا شرف الدين قد استقال بدوره من منصبه الاسبوع الفارط وهو ما قد يعجل بالدعوة لعقد جلسة عامة إنتخابية إستثنائية في أقرب الآجال لإنتخاب هيئة مديرة جديدة.
وفي سعي لايجاد حل سريع للازمة المستجدة عقدت هيئة النجم الساحلي نهاية الاسبوع الماضي اجتماعا عاجلا دعت فيه شرف الدين الى العدول عن قراره .
ويعيش النجم الساحلي منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني الذي سيقود الفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من كاس محمد السادس للاندية الابطال .
وقد القت كل هذه المشاكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق .
وقال الرئيس المستقيل في نص خطابه وقتها " اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ" مضيفا " حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .
.
عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية " دون مزيد من التفاصيل .
وختم بالقول " أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم".
واوضح وقتها ان الهيئة المديرة اتخذت خلال اجتماع عاجل جملة من القرارات الاخرى اهمها قبول استقالات رئيس فرع اكابر كرة القدم مهدي العجيمي والمدير الرياضي عماد المهذبي والكاتب العام عادل غيث الذي تم تعويضه بحمودة بوعزة مضيفا انه تقرر ايضا الدعوة الى عقد جلسة عامة تقييمية واخرى خارقة للعادة انتخابية في ظرف لا يتجاوز غرة نوفمبر المقبل .
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