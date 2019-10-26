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اللجنة الوطنية للتاديب تسلط عقوبة على عبد السلام السعيداني

Samedi 26 Octobre 2019

Samedi 26 Octobre 2019
وات - قررت اللجنة الوطنية للتاديب والروح الرياضية على اثر اجتماعها مساء امس الجمعة بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم "تسليط عقوبة على عبد السلام السعيداني رئيس النادي الرياضي البنزرتي بالمنع من الجلوس على بنك البدلاء لستة مقابلات مع خطية مالية ب 12 الف دينار وهي العقوية الأقصى على معنى الفصل 44 جدول E الفقرات 1 و3 و 18 من المجلة التأديبية للموسم الرياضي 2019 - 2020 ".

وحسب اللجنة فقد تم " اتخاذ القرار اثر المداولة والاستماع الى السعيداني رئيس النادي البنزرتي الذي دون حكم لقاء النادي البنزرتي/ مستقبل سليمان اسمه على ورقة المباراة" .


وكانت الهيئة المديرة لمستقبل سليمان طالبت الجامعة التونسية لكرة القدم باِتّخاذ إجراءات تأديبيّة ضدّ رئيس النّادي البنزرتي عبد السّلام السّعيداني على خلفية الاحداث التي جدت خلال المقابلة التّي جمعت الفريقين يوم 24 سبتمبر الماضي لحساب الجولة الثّالثة لبطولة الرّابطة المحترفة الأولى لكرة القدم .

  
  
     
  
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