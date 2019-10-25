Vendredi 25 Octobre 2019



وات

- أعلنت وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، الجمعة، انتهاء أشغال محول تقاطع الطريق الجهوية رقم 21 والمخرج الغربي للعاصمة على مستوى السيجومي قبل شهر من الانتهاء الآجال التعاقدية وذلك بعد فض جميع الإشكاليات العقارية والفنية وتحويل الشبكات العمومية.وسيساهم هذا المشروع، الذي تصل كلفته الجملية الى 46 مليون دينار، في تسهيل حركة المرور على مستوى الطريق الشعاعية "ايكس" والطريق الوطنية رقم 5 ، من تخفيف الضغط المروري على مستوى منطقة السيجومي، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.وتتمثل أهمّ مكونات المشروع في غنجاز ثلاثة جسور على أسس عميقة وكذلك الوصلات المؤدية إلى مختلف الاتجاهات مع انجاز قنوات تصريف مياه الأمطار التي تندرج في إطار حماية التجمعات السكنية المجاورة من الفيضانات.وافاد المصدر ذاته، أنّه من المنتظر أن ينطلق قريبا انجاز دراسات مشروع تهيئة مدخل السيجومي وطريق المؤدية لمفترق سيدي حسين، لكن دون ذكر موعد محدد.يشار الى دخول كافة مكونات مشروع المحول الغربي للعاصمة سيمكن من إتمام تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة المتعلقة بالمشاريع الطرقية على مستوى الطريق الشعاعية "ايكس" التي تهدف الى تيسير الحركة المرورية لمستعملي الطريق القادمين من طريق المطار في اتجاه المخرج الغربي للعاصمة دون العبور بالمفترقات الدائرية.