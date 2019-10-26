''عجيل'' والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلقان حملة للاقتصاد في الوقود تتواصل الى حدود 13 نوفمبر المقبل

Samedi 26 Octobre 2019



وات

- أطلقت الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ، الجمعة ، حملة على مستوى محطات الوقود "عجيل" ، تمتد الى يوم 13 نوفمبر 2019 ، للتحسين بأهمية اقتصاد استهلاك الوقود في بلد بلغ فيه عدد العربات المسجلة زهاء 2،2 مليون عربة سنة 2017 .وقال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول (عمومية) عجيل ، نبيل صميدة ، على هامش انطلاق الحملة على مستوى محطة توزيع الوقود "عجيل " بالحي الاولمبي بالعاصمة ، ان هذه التظاهرة تندرج في اطار خطة للتحسيس باهمية استهلاك المحروقات.واضاف صميدة ان "عجيل " ستقوم على مستوى 11 محطة بيع وقود تابعة لها وموزعة على عدة ولايات من بينها بنزرت واريانة وجندوبة وسوسة والمنستير وكذلك على مستوى عدد من المراكز التجارية الكبرى، بتشخيص السيارات في اطار خدمة يؤمنها خبراء يساعدون سواق العربات ويقدمون النصائح واجراء عمليات تدقيق (ضغط الهواء ومستوى الزيت..) واشار صميدة الى ان هذه العملية ، التي تهدف التحكم في استهلاك الطاقة وحماية المحيط من الملوثات، ستتضمن كذلك تعليق لافتات واعلام وتوزيع مطويات تحسيسية.وتنطلق الحملة من ولاية تونس (محطة الحي الاولمبي بالعاصمة) لتنتهي يوم 13 نوفمبر 2019 بمحطة عجيل بولاية سيدي بوزيد لكنها ستشمل ، على سبيل المثال ، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، بمحطة عجيل سوسة .ويعد قطاع النقل من اهم القطاعات المستهلكة للطاقة اذ يستحوذ على 53 بالمائة من استهلاك المواد النفطية و 35 بالمائة من الاستهلاك النهائي للطاقة سنة 2017 متسببا في انبعاث 24 بالمائة من انبعاثا الغازات الدفيئة في تونس.وبين المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة رضا بالرجب، من جانبه، ان هذه العملية التوعوية تهدف الى تحسيس سواق العربات والفاعلين في قطاع النقل لتقليص استهلاك المحروقات من خلال اتباع حزمة نصائح يقدمها الخبراء للوصول الى هذا الهدف.