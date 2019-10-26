مركز تطوير الإعلام يناقش دور الصحافة الاستقصائية وصحافة المواطنة في خدمة قضايا الحوكمة المحلية

Samedi 26 Octobre 2019



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- كيف يمكن استغلال المعطيات والمعلومات الحينية المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي والتي يوفرها المواطن الصحفي موثقة بالصور ومقاطع الفيديو لتعزيز التغطية الاعلامية في المناطق التي تشكو نقصا وغيابا للمراسلين في بعض الأحيان، هي الفكرة الاساسية التي قام عليها برنامج الصحافة الاستقصائية وصحافة المواطنة من أجل حوكمة رشيدة بالشمال الغربي الذي يشرف عليه مركز تطوير الاعلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ولفت رئيس المركز عبد الكريم الحيزاوي خلال فعاليات المنتدى الأول للصحافة الاستقصائية وصحافة المواطنة من أجل حوكمة محلية رشيدة المنتظم يوم الجمعة بالعاصمة، أن عدد الصحفيين الحاملين لبطاقة مهنية لا يتجاوز 1500، أغلبهم يتمركزون في العاصمة، وفي المقابل هناك حوالي 7 ملايين مبحر على شبكات التواصل الاجتماعي في تونس يتابعون صفحات لنشطاء من المجتمع المدني تنقل أخبارا محلية.وأشار، في هذا السياق، إلى أن هناك إمكانية كبرى للاستفادة من ما يوفره المواطن الصحفي، وهو الإطار الذي يتنزل فيه برنامج الصحافة الاستقصائية وصحافة المواطنة الذي مكن من تكوين قرابة ثلاثين مواطنا صحفيا من نشطاء المجتمع المدني الذين ينشرون بانتظام أخبارا ومقاطع فيديوحول الشأن المحلي، إضافة إلى تدريب ومساعدة على الانتاج لتسعة صحافيين محترفين يعملون بالجهات في الولايات الاربعة في الشمال الغربي وفي انتظار توسيع البرنامج ليشمل بقية جهات البلاد .وقد شارك في هذا البرنامج صحفيون محترفون من وكالة تونس افريقيا للانباء وجريدة لابراس وإذاعة الكاف وجريدة الشروق وموقع حقائق اونلاين أنجزوا تحقيقات استقصائية متعددة الوسائط حول مواضيع ذات العلاقة بسوء التصرف وشبهات الفساد والإهمال وتدهور الخدمات العمومية.من جهته، أكد رئيس هيئة النفاذ للمعلومة عماد الحزقي الحاجة لأن يساهم كل مواطن رقيب بصفة فعالة ومباشرة في كشف الحقائق، وأن يقوم كل مواطن بدوراستقصائي ويتابع كيفية إدارة الشأن العام على ان يكون عمله نقطة انطلاق لتقديم المعلومة المهنية .وبين ضرورة توعية الصحفيين بحقهم في الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن عدد القضايا التي تقدم بها صحفيون للنفاذ للمعلومة 30 قضية تحصل أغلبهم على المعلومات التي يبحثون عنها.وأعد مركز تطوير الاعلام في إطار برنامج الصحافة الاستقصائية وصحافة المواطنة من أجل حوكمة محلية رشيدة بالشمال الغربي الذي تم إنجازه بدعم من سفارة مملكة هولندا بتونس وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، دراسة مسحية حول المشهد الإعلامي بولايات إقليم الشمال الغربي، كشفت ضعف النسيج الاعلامي بهذا الإقليم على مستوى مؤسسات الإعلام التقليدية، فضلا عن التطور السريع للمبادرات الصحفية على منصات الواب مسايرة لما توفره شبكات التواصل الاجتماعي من إمكانيات وفرص لم تكن متاحة سابقا.وأصدر مركز تطوير الاعلام أيضا دليل الصحفي حول الإطار القانوني لللامركزية بتونس، يتضمن بالخصوص التعريف بمبادئ الحوكمة الرشيدة والهدف 16 للتنمية المستدامة المتعلق بمجالات الحوكمة الرشيدة الذي وضعته منظمة الامم المتحدة، إضافة إلى تفسير مضامين التمشي اللامركزي مثل اللامركزية الادارية والمالية والشخصية القانونية والتقسيم الترابي وتوزيع الصلاحيات.ويتضمن برنامج المنتدى الأول للصحافة الاستقصائية وصحافة المواطنة من أجل حوكمة محلية رشيدة تقديم دليل وميثاق صحافة المواطنة واستعراض عينة من الأعمال الميدانية ومدى تأثيرها في محيطها، إضافة إلى تقديم شهادات للمشاركين في هذا البرنامج الذي يهدف إلى دعم المجهودات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وشفافية تسيير الادارات والمؤسسات العمومية المحلية وتفعيل حق المواطن في النفاذ إلى المعلومات وفي التبليغ عن شبهات الفساد.