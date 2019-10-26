مدنين: جمعية جليج للبيئة البحرية تمضي اتفاقية مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة من اجل انقاذ وحماية السلاحف البحرية

Samedi 26 Octobre 2019



وات

- امضت جمعية جليج للبيئة البحرية بجربة مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة، يوم امس الخميس، اتفاقية لحماية السلاحف البحرية في اطار برنامج وطني "معا لانقاذ السلاحف البحرية" سيشمل كامل السواحل التونسية عبر 16 جمعية، وفق رئيس جمعية جليج فيصل غزيل.وستنجز الجمعية بمقتضى هذه الاتفاقية برنامجا يمتد حتى جوان 2020 يتضمن عدة تدخلات تستهدف حماية وانقاذ السلاحف البحرية من خلال منع بيعها واستهلاكها، وذلك بتنظيم دورات تكوينية للشباب وزيارات للشواطئ لجرد اماكن تعشيش السلاحف وخاصة براس الرمل والقسطيل بجربة وايام تحسيسية لعدم بيع السلاحف الى جانب تركيز لوحات توعوية تمنع بيع السلاحف.وستقوم الجمعية بمسح لكامل الشريط الساحلي حتى الحدود الليبية لمتابعة اماكن تواجد السلاحف وتبييضها اضافة الى توسيع نشاط الجمعية الذي كانت تقوم به بامكانياتها الذاتية المحدودة في مجال متابعة ظاهرة نفوق السلاحف البحرية بجزيرة جربة وخاصة براس الرمل والقسطيل.وبين غزيل انه سيتم في كل زيارة رصد نحو 15 حالة نفوق دون ان تتمكن من الوقوف على اسبابها وهو ما ستسعى الى التعمق فيه ضمن هذا المشروع الحالي مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة من خلال تواتر زياراتها الى مواقع نفوق السلاحف لفترات قريبة، اي اسبوعيا، مما يسهل في معرفة الاسباب وخاصة اذا ما كانت السلاحف غير متحللة اي حديثة النفوق.