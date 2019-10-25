محرز بوصيان يعلن عن احداث لجنة ''الفريق الاولمبي طوكيو 2020- باريس 2024''

Vendredi 25 Octobre 2019



وات

- اعلن محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية عن احداث لجنة "الفريق الاولمبي طوكيو 2020 - باريس 2024" برئاسة الحبيب حاج قويدر الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي احد الشركاء الاساسيين للجنة الوطنية الاولمبية التونسية.واوضح رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية في ندوة صحفية انعقدت صباح الجمعة بالعاصمة انه امام رفض وزارة شؤون الشباب والرياضة تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة الاولمبية للاعداد الاولمبي واقتناع اللجنة الاولمبية بان سبل التعاون بين الطرفين منقطعة منذ مدة قررت اللجنة الاولمبية بالتشاور مع الجامعات الرياضية التعويل على نفسها والبحث عن سبيل جديد لاحكام التحضير للدورة الاولمبية 2020 من خلال احداث لجنة "الفريق الاولمبي طوكيو 2020 - باريس 2024" لمساعدة الرياضيين التونسيين على القيام بافضل اعداد ممكن للدورتين القادمتين.واضاف في ذات السياق ان تشكيل اللجنة ينسجم مع ما هو معمول به في اللجنة الدولية الاولمبية فيما يتعلق بترسيخ شراكة فعلية بين الهيكل الاولمبي والمستشهرين والداعمين وتشريكهم في مواقع القرار مبينا انه تم تعيين الحبيب حاج قويدر على راس هذه اللجنة لما يتمتع به الرجل من تجربة هامة في المجال الرياضي وبامكانه تقديم الاضافة.كما اشار بوصيان الى الصعوبات الكبيرة التي تعيشها الجامعات الرياضية على جميع المستويات من تاطير فني وبدني الى طبي واجتماعي مستشهدا في هذا الصدد بالظروف الصعبة التي مرت بها الرباعة الشابة المتالقة غفران بلخير في الفترة الاخيرة مشددا على ضرورة تكاتف جهود سلطة الاشراف واللجنة الاولمبية والعمل سويا من اجل توفير افضل ظروف الاعداد للنخبة الوطنية.وثمن الحبيب حاج قويدر ( رئيس لجنة الفريق الاولمبي طوكيو 2020- باريس 2024) في تدخله بادرة اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية باحداث هذه اللجنة رغم اقتراب موعد طوكيو مشيرا الى ان قبوله اقتراح اللجنة الاولمبية ياتي في اطار الاعتراف بالجميل للقطاع الرياضي الذي عمل به لمدة سنوات.واكد رئيس لجنة الاعداد الاولمبي على اهمية وضع استراتيجية عمل واضحة وايجاد حلول جديدة وتوفير موارد تمويل حديثة من اجل الارتقاء بالرياضة التونسية الى اعلى المراتب في المحافل الدولية الكبرى مشددا على ضرورة تكاتف جميع المتدخلين في الشان الرياضي من اجل تجاوز كل الصعوبات التي تعترض القطاع الرياضي.وشدد على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة المالية من خلال دعمها للنشاط الرياضي .وتم خلال الندوة استعراض الرياضيين المستهدفين بدعم اللجنة والمنح التي رصدتها اللجنة الاولمبية للجامعات الرياضية للتحضير للالعاب الاولمبية "طوكيو 2020".ويذكر ان 10 رياضيين تونسيين ضمنوا الى حد الان تاهلهم الى الالعاب الاولمبية في انتظار اكتمال بقية التصفيات في الاشهر القليلة القادمة.عبد السلام العيوني (العاب قوى - 800م) وغيلان الختالي (كانوي - 1000م) وخولة ساسي - عاطف بن اسماعيل ( كانوي كاياك 500م) ومحمد علي مرابط (كانوي كاياك - 1000 م) وخديجة الكريمي - نور الهدى الطيب (تجديف) واحمد الحفناوي ( سباحة 800م سباحة حرة) ومحمد حماد (الرماية بالقوس والسهم) ورحاب الوليد (الرماية بالقوس والسهم).وحضر الندوة الصحفية بالخصوص الحبيب حاج قويدر الرئيس المديرالعام للبنك الوطني الفلاحي ( رئيس لجنة الفريق الاولمبي طوكيو 2020- باريس 2024) واعضاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية وعدد من رؤسا ء الجامعات الرياضية والبطل الاولمبي السابق محمد القمودي.