غياب احصائيات حول عدد المصابين بمرض النوم في تونس واضطرابات النوم اكثر فاكثر انتشارا لدى التونسيين

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - افتتحت صباح اليوم الجمعة بتونس أشغال المؤتمر الوطني الرابع لطب النوم الذي تنظمه على مدى يومين الجمعية التونسية لطب النوم.
وأشارت نائبة رئيس الجمعية التونسية لطب النوم، سنية معالج في تصريح ل(وات) بالمناسبة، إلى غياب احصائيات حول عدد المصابين بمرض النوم في تونس، مؤكدة في المقابل ان اضطرابات النوم ومن بينها نقص النوم أو الإفراط في النوم ما فتئت اليوم تزداد انتشارا لدى التونسيين، وفق ما أظهرته دراسة أنجزتها الجمعية التونسية لطب النوم.
ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى التعريف بمخاطر توقف التنفس أثناء النوم لدى الكهول والأطفال، وفق ما صرحت به معالج مبينة ان من أعراض هذا المرض الاستيقاظ المتكرر ليلا والشخير والتعرض للاختناق أثناء النوم والشعور بالتعب وضعف التركيز والاصابة بالصداع عند الاستيقاظ.
وأوضحت ان الصحة الجسدية والنفسية للفرد مرتبطة بطبيعة نومه، مشددة على ضرورة مراجعة مختص في المجال، باعتبار ان اضطرابات النوم يمكن ان تكون سببا للاصابة ببعض أمراض القلب والشرايين، أو السكري أو السمنة أو الاضطرابات العقلية.
وتسعى الجمعية التونسية لطب النوم إلى مزيد النهوض بهذا الاختصاص الطبي الذي تم ادراجه منذ سنة 2006 ضمن برامج كليات الطب، حسب ما بينته معالج، مشيرة الى ان هذا الاختصاص الذي يدرس إشكاليات النوم وعلاجاتها يضم عديد الاختصاصات الأخرى على غرار طب الامراض الصدرية وطب الاعصاب وطب النفس وطب امراض القلب والشرايين لاسيما في مراحل علاج تعقيدات هذه الاضطرابات.
وأشارت نائبة رئيس الجمعية التونسية لطب النوم، سنية معالج في تصريح ل(وات) بالمناسبة، إلى غياب احصائيات حول عدد المصابين بمرض النوم في تونس، مؤكدة في المقابل ان اضطرابات النوم ومن بينها نقص النوم أو الإفراط في النوم ما فتئت اليوم تزداد انتشارا لدى التونسيين، وفق ما أظهرته دراسة أنجزتها الجمعية التونسية لطب النوم.
ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى التعريف بمخاطر توقف التنفس أثناء النوم لدى الكهول والأطفال، وفق ما صرحت به معالج مبينة ان من أعراض هذا المرض الاستيقاظ المتكرر ليلا والشخير والتعرض للاختناق أثناء النوم والشعور بالتعب وضعف التركيز والاصابة بالصداع عند الاستيقاظ.
وأوضحت ان الصحة الجسدية والنفسية للفرد مرتبطة بطبيعة نومه، مشددة على ضرورة مراجعة مختص في المجال، باعتبار ان اضطرابات النوم يمكن ان تكون سببا للاصابة ببعض أمراض القلب والشرايين، أو السكري أو السمنة أو الاضطرابات العقلية.
وتسعى الجمعية التونسية لطب النوم إلى مزيد النهوض بهذا الاختصاص الطبي الذي تم ادراجه منذ سنة 2006 ضمن برامج كليات الطب، حسب ما بينته معالج، مشيرة الى ان هذا الاختصاص الذي يدرس إشكاليات النوم وعلاجاتها يضم عديد الاختصاصات الأخرى على غرار طب الامراض الصدرية وطب الاعصاب وطب النفس وطب امراض القلب والشرايين لاسيما في مراحل علاج تعقيدات هذه الاضطرابات.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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