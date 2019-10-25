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المنستير: وفد مصري يؤدي زيارة الى الجهة ضمن أسبوع الإخاء التونسي المصري

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - زار، اليوم الجمعة، وفد مصري يضم 31 شخصا مدينة المنستير وجال بعدد من معالمها وذلك ضمن أسبوع الإخاء التونسي المصري المندرج ضمن التعاون بين وزارة شؤون الشباب والرياضة بتونس ونظيرتها بجمهورية مصر العربية، وفق ما أوضحه لـ(وات) المندوب الجهوي لشؤون الشباب والرياضة بالمنستير، مهدي الغضاب.
وتأتي هذه الزيارة، ضمن دعم التبادل الشبابي التونسي المصري والتشجيع على السياحة الشبابية.

هذا وقد تم استقبال الوفد المصري من قبل ثلة من إطارات المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والمندوبية الجهوية للسياحة بالمنستير، كما تم منحهم هدايا تذكارية من منتوجات الصناعات التقليدية المحلية.


وذكر رئيس الوفد المصري ومدير عام الكوادر الرياضية في وزارة الشباب والرياضة بمصر، محمّد معتز محمود، لـ(وات)، أن الوفد، والذي يضم رياضيين من بطلات مصر في كرة السلة وأبطال في المصارعة والجيدو، كان قد وصل تونس يوم الثلاثاء الفارط، حيث أدى زيارة الى متحفي باردو وقرطاج، تنقل بعدها الى سوسة ومن ثم الى المنستير، مشيرا الى أنّهم كانوا استقبلوا بدورهم في شهر مارس 2019، وفدا رياضيا شبابيا مماثلا من تونس.

  
  
     
  
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