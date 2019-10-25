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محرز بوصيان: من حق اللجنة الوطنية الاولمبية ان يكون لها راي في اسم الوزير المكلف بالرياضة في الحكومة المقبلة

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - اكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على ان من حق اللجنة باعتبارها منظمة وطنية تنشط في الحقل الرياضي في تونس ان يكون لها راي في ما يتعلق باسم الشخصية التي سيتم تكليفها بالرياضة في الحكومة التي سيتم تشكيلها.
ونفى ان تكون له اية رغبة شخصية في تولي حقيبة وزارية في القطاع .
وقال ان اللجنة من منطلق معرفتها الدقيقة لواقع الرياضة ومشاكلها وتحدياتها مؤهلة لابداء راي مفيد في المجال.


واستعرض بوصيان خلال ندوة صحفية ظهر اليوم بتونس تاريخ العلاقة وطبيعتها بين اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ( كنوت ) ووزارء ووزيرات الشباب والرياضة بعد ثورة 14 جانفي 2011 وما عرفته من تقارب وتباعد بين الهيكلين مؤكدا على ان خدمة مصلحة الرياضة الوطنية هي الجامع المشترك بين الجميع مشيرا الى ان اللجنة المشتركة للاعداد الاولمبي باعتبارها الية تجمع الوزارة واللجنة عرفت بدورها فترات راوحت بين التفعيل والتجميد مما اثر على انجاز الخطة الوطنية لاعداد رياضي النخبة للدورة الاولمبية .

  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 191589

Matouchi  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 15h 58m |           
و لا تنسى......هيئة البروموسبور........واتحاد بنقردان
ولم لا.......جمعية ساقية الزيت

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 15h 51m |           
Sarih (Tunisia) |Vendredi 25 Octobre 2019 à 15h 37m |
يا بوصيان
موش هكا يجي الكلام، وتتكلم بحقك وبحقك، إذا كان الناس تعمل كيفك، تو جماعة الصة يعينوا وزيرهم، الداخلية ، النقل هلما جرى، على الاقل بكل لطف وأدب وإحترام تقول أننا مستعدون لتقديم النصيحة في شأن إختيار من هو أقدر ومن له معرفة بهذا القطاع وكفى، أما اتجلطيم هذا وتجي من غاني نافخ اوداجك " عندنا الحق باش نعرفوا الزير، يستأهل باش وزيرنا وإلا لا"؟؟؟؟!!!! تواضع شوي ودير لعڨلك زيوانة كيف ما يڨول شريف علوي

Kamelnet  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 15h 47m |           
1# اختيار الوزير ليس لك الحق في التدخل فيه
2#لوكان يسمعوك مرة ماعدش تفك وترجع كل حاجة تتدخل فيها
3# انتي في هاللجنة بلاصتك صددة وعلاش ما ترتحش روحك وايجي غيرك

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 15h 37m |           
يا بوصيان
موش هكا يجي الكلام، وتتكلم بحقك وبحقك، إذا كان الناس تعمل كيفك، تو جماعة الصة يعينوا وزيرهم، الداخلية ، النقل هلما جرى، على الاقل بكل لطف وأدب وإحترام تقول أننا مستعدون لتقديم النصيحة في شأن إختيار من هو أقدر ومن له معرفة بهذا القطاع وكفى، أما اتجلطيم هذا وتجي من غاني نافخ اوداجك " عندنا الحق باش نعرفوا الزير، يستأهل باش وزيرنا وإلا لا"؟؟؟؟!!!! تواضع شوي ودير لعڨلك زيوانة كيف ما يڨول شريف علوي

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 25 Octobre 2019 à 15h 31m |           
اشبيهم كانوا ساكتين هالوجوه في عهد السبسي وما شفناهومش ؟
على حسب رأي هذا السيد كل وزير لابد ان يزكى من طرف الاحزاب والبرلمان وكل من له علاقة بالوزارة ...برى عاد آش باش إخلصها.



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