محرز بوصيان: من حق اللجنة الوطنية الاولمبية ان يكون لها راي في اسم الوزير المكلف بالرياضة في الحكومة المقبلة

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - اكد محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على ان من حق اللجنة باعتبارها منظمة وطنية تنشط في الحقل الرياضي في تونس ان يكون لها راي في ما يتعلق باسم الشخصية التي سيتم تكليفها بالرياضة في الحكومة التي سيتم تشكيلها.
ونفى ان تكون له اية رغبة شخصية في تولي حقيبة وزارية في القطاع .
وقال ان اللجنة من منطلق معرفتها الدقيقة لواقع الرياضة ومشاكلها وتحدياتها مؤهلة لابداء راي مفيد في المجال.
واستعرض بوصيان خلال ندوة صحفية ظهر اليوم بتونس تاريخ العلاقة وطبيعتها بين اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ( كنوت ) ووزارء ووزيرات الشباب والرياضة بعد ثورة 14 جانفي 2011 وما عرفته من تقارب وتباعد بين الهيكلين مؤكدا على ان خدمة مصلحة الرياضة الوطنية هي الجامع المشترك بين الجميع مشيرا الى ان اللجنة المشتركة للاعداد الاولمبي باعتبارها الية تجمع الوزارة واللجنة عرفت بدورها فترات راوحت بين التفعيل والتجميد مما اثر على انجاز الخطة الوطنية لاعداد رياضي النخبة للدورة الاولمبية .
ونفى ان تكون له اية رغبة شخصية في تولي حقيبة وزارية في القطاع .
وقال ان اللجنة من منطلق معرفتها الدقيقة لواقع الرياضة ومشاكلها وتحدياتها مؤهلة لابداء راي مفيد في المجال.
واستعرض بوصيان خلال ندوة صحفية ظهر اليوم بتونس تاريخ العلاقة وطبيعتها بين اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ( كنوت ) ووزارء ووزيرات الشباب والرياضة بعد ثورة 14 جانفي 2011 وما عرفته من تقارب وتباعد بين الهيكلين مؤكدا على ان خدمة مصلحة الرياضة الوطنية هي الجامع المشترك بين الجميع مشيرا الى ان اللجنة المشتركة للاعداد الاولمبي باعتبارها الية تجمع الوزارة واللجنة عرفت بدورها فترات راوحت بين التفعيل والتجميد مما اثر على انجاز الخطة الوطنية لاعداد رياضي النخبة للدورة الاولمبية .
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Par:sarramba (France )
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