سليانة: طفل يصيب شقيقه بطلق ناري من بندقية صيد على ملك الجد

Vendredi 25 Octobre 2019



وات

- تعرض مساء امس الخميس بمنطقة المحيبس من معتمدية سليانة الشمالية طفل يبلغ من العمر 12 سنة إلى اصابة شقيقه على وجه الخطأ في مستوى الظهر من بندقية صيد، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى الأطفال بباب سعدون لتلقي العلاج أين وصف الاطباء حالته ب"المستقرة" حسب ماصرح به مصدر طبي لصحفية (وات) بالجهة.من جهته، اوضح مصدر من الحرس الوطني ل(وات) ان الحادثة تمثلت في قيام طفل يبلغ من العمر 10 سنوات باطلاق النار على شقيقه (12 سنة) من بندقية صيد على ملك الجد (الذي لم يكن موجودا بالبيت) بينما كانا يلعبان بالمنزل.يشار الى ان الوحدات الأمنية قامت بحجز بندقية الصيد.