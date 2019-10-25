سليانة: طفل يصيب شقيقه بطلق ناري من بندقية صيد على ملك الجد

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - تعرض مساء امس الخميس بمنطقة المحيبس من معتمدية سليانة الشمالية طفل يبلغ من العمر 12 سنة إلى اصابة شقيقه على وجه الخطأ في مستوى الظهر من بندقية صيد، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى الأطفال بباب سعدون لتلقي العلاج أين وصف الاطباء حالته ب"المستقرة" حسب ماصرح به مصدر طبي لصحفية (وات) بالجهة.
من جهته، اوضح مصدر من الحرس الوطني ل(وات) ان الحادثة تمثلت في قيام طفل يبلغ من العمر 10 سنوات باطلاق النار على شقيقه (12 سنة) من بندقية صيد على ملك الجد (الذي لم يكن موجودا بالبيت) بينما كانا يلعبان بالمنزل.
يشار الى ان الوحدات الأمنية قامت بحجز بندقية الصيد.
من جهته، اوضح مصدر من الحرس الوطني ل(وات) ان الحادثة تمثلت في قيام طفل يبلغ من العمر 10 سنوات باطلاق النار على شقيقه (12 سنة) من بندقية صيد على ملك الجد (الذي لم يكن موجودا بالبيت) بينما كانا يلعبان بالمنزل.
يشار الى ان الوحدات الأمنية قامت بحجز بندقية الصيد.
En continu
- Hier 19:48 جعفور و حاتم بن سالم ينقذان فتاة من الانحراف
- Hier 18:59 قليبية: إنقاذ طفلة جرفتها مياه الأمطار
- Hier 17:07 القصرين حجز 4 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بشاحنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:59
|17:33
|15:06
|12:10
|06:36
|05:09
|
20°
|19°
|% 60
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|19°-15
|23°-16
|23°-17
|23°-16
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(282 458) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 282) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 396) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 067) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 147) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 670) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 306) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 150) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 940) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 408) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 527) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 525) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 685) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 451) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 739) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 862) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 650) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 347) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 488) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 58 971) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
Par:Tomjerry (Tunisia )
Sur: الشاهد: قيس سعيد أعطى أملا جديد في تونس، وخلق حركة وديناميكية