نابل : نفوق 15 رأس غنم بسبب سقوط صواعق رعدية في الهوّارية

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - تسبّبت التقلبات المناخية والصواعق الرعدية عشية أمس الخميس في نفوق 15 رأس غنم في منطقة "بئر الجدي" من معتمدية الهوّارية بسبب نزول صاعقة عندما كانت ترعى، وفق ما ذكره معتمد الهوّارية محمد الامين النصراوي في تصريح لصحفيّة (وات).
وأضاف المصدر ذاته صباح الجمعة، أن الجهة شهدت أمس نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بصواعق رعدية مما تسبّب في سقوط سور منزل بالشاطئ القبلي في الهوارية، مشيرا الى نزول صاعقة رعدية بمنطقة "الزاوية" على عدّاد كهربائي لمنزل في المنطقة.
وبين أنه تم تعليق الدروس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمعتمدية الهوارية بعد ظهر امس الخميس لاسيما وأن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في انعقاد دائم تحسّبا لأي طارئ.
وأضاف المصدر ذاته صباح الجمعة، أن الجهة شهدت أمس نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بصواعق رعدية مما تسبّب في سقوط سور منزل بالشاطئ القبلي في الهوارية، مشيرا الى نزول صاعقة رعدية بمنطقة "الزاوية" على عدّاد كهربائي لمنزل في المنطقة.
وبين أنه تم تعليق الدروس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمعتمدية الهوارية بعد ظهر امس الخميس لاسيما وأن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في انعقاد دائم تحسّبا لأي طارئ.
En continu
- Hier 19:48 جعفور و حاتم بن سالم ينقذان فتاة من الانحراف
- Hier 18:59 قليبية: إنقاذ طفلة جرفتها مياه الأمطار
- Hier 17:07 القصرين حجز 4 كلغ من ''الزطلة'' مخفية بشاحنة
- Hier 14:31 دعم التعاون بين تونس وكوبا في المجال الصحي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:59
|17:33
|15:06
|12:10
|06:36
|05:09
|
22°
|23°
|% 53
|:الرطــوبة
|تونــس
|16°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|23°-16
|21°-16
|23°-17
|23°-17
|24°-18
Follow @babnet_Tunisie
(282 455) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 276) آخر عمليات سبر الآراء..
(132 378) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 062) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 145) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 665) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 305) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 088) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 936) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 86 397) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 524) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 524) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 684) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 449) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 722) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 64 857) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 646) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 344) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 486) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 58 194) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
Par:portugal (Portugal )
Sur: بوجمعة الرميلي: ترشيح الغنوشي لرئاسة الحكومة احدى الغرائب والعجائب