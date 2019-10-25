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نابل : نفوق 15 رأس غنم بسبب سقوط صواعق رعدية في الهوّارية

Vendredi 25 Octobre 2019

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - تسبّبت التقلبات المناخية والصواعق الرعدية عشية أمس الخميس في نفوق 15 رأس غنم في منطقة "بئر الجدي" من معتمدية الهوّارية بسبب نزول صاعقة عندما كانت ترعى، وفق ما ذكره معتمد الهوّارية محمد الامين النصراوي في تصريح لصحفيّة (وات).

وأضاف المصدر ذاته صباح الجمعة، أن الجهة شهدت أمس نزول كميات هامة من الأمطار مصحوبة بصواعق رعدية مما تسبّب في سقوط سور منزل بالشاطئ القبلي في الهوارية، مشيرا الى نزول صاعقة رعدية بمنطقة "الزاوية" على عدّاد كهربائي لمنزل في المنطقة.


وبين أنه تم تعليق الدروس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمعتمدية الهوارية بعد ظهر امس الخميس لاسيما وأن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث في انعقاد دائم تحسّبا لأي طارئ.

  
  
     
  
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