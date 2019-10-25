المنستير: انطلاق البرنامج الجهوي للاحتفاء باليوم العالمي للتقصي المبكر لسرطان الثدي تحت شعار ''وانت خمّمت في روحك''

Vendredi 25 Octobre 2019



وات

- تحت شعار "وانت خمّمت في روحك" انطلق مساء أمس بدار الشباب سيدي عامر في معتمدية الساحلين من ولاية المنستير البرنامج الجهوي للاحتفاء باليوم العالمي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بولاية المنستير لسنة 2019 والمشاركة في دورة المرحوم سليم شاكر "أكتوبر الوردي" الذي تنظمه المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالمنستير وفق ما ذكرته لــ(وات) إقبال الحيزم رئيسة مصلحة شؤون المرأة بالمندوبية.وشمل اليوم التنشيطي والتوعوي الذي انتظم بدار الشباب سيدي عامر عملية تقصي مبكر لسرطان الثدي ومداخلة حول "الوقاية من سرطان الثدي" وأخرى حول "النظام الغذائي السليم وأهميته في الوقاية من سرطان الثدي".ويسمح اعتماد نظام التغذية السليمة الوقاية من السرطان بنسبة 40 بالمائة حسب ما أوضحت حياة الورفلي أخصائية تغذية بمجمع الصحة بالمنستير مؤكدة ضرورة تنويع الأكلة وتناول الحبوب الكاملة والمعجنات الغنية بالألياف والحرص على الغلال والخضر خاصة ذات الألوان الأبيض والأصفر والبرتقالي والأحمر والألوان الداكنة كالباذنجان والعوينة والابتعاد عن الزيت المقلي والتقليل من السكريات والدهنيات والملح.ويتواصل البرنامج الجهوي الذي ينظم بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بالمنستير وبلديتي سيدي عامر ومنزل كامل والمجتمع المدني يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري بمعلم الرباط الأثري بالمنستير مع تنظيم يوم رياضي وصحّي وتوعوي يتضمّن عرضا رياضيا فنيا وعروضا راقصة وومضة تحسيسية حول أهمية التقصي المبكر لمرض سرطان الثدي وأخرى حول أهمية النظام الغذائي للوقاية من سرطان الثدي ويختتم بلوحة راقصة.وتحتضن دار الشباب منزل كامل يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل يوميا تنشيطيا وتوعويا سيرتكز على التقصي المبكر لسرطان الثدي ومداخلات حول الوقاية منه، وحول كيفية التصرّف في الضغوط اليومية" مع فقرات تنشيطية سيؤمنها المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات.ويختتم البرنامج الجهوي يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 بتنظيم يوم توعوي وصحي مماثل بمقر جمعية "شبابكم" بمنزل نور من معتمدية بنبلة حسب ما ذكرته إقبال الحيزم.