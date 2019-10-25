فوزي البنزرتي على راس الاطار الفني للمنتخب الليبي

Vendredi 25 Octobre 2019



وات

- أفاد الاتحاد الليبي لكرة القدم انه تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البزرتي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد .واوضح في بيان على صفحته الرسمية على فايسبوك مساء امس الخميس " سيقود البنزرتي الفريق الليبي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس افريقيا للأمم في الكامرون 2021 " مشيرا في ذات السياق الى ان " أول مباراة رسمية لفوزي البنزرتي مع المنتخب الليبي ستكون ضد المنتخب التونسي في الجولة الأولى للتصفيات خلال شهر نوفمبر القادم " .وسبق للبنزرتي تدريب المنتخب التونسي من جويلية الى اكتوبر 2018 خلفا لنبيل معلول في تجربة ثالثة مع منتخب نسور قرطاج لم تعمر طويلا على غرار التجربتين السابقتين .ففي سنة 1994 اشرف البنزرتي على المنتخب الوطني في لقاء واحد ضمن نهائيات كاس امم افريقيا ضد الزائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) (1-1) خلفا للمدرب يوسف الزواوي فيما استمرت التجربة الثانية شهرين (نوفمبر 2009- جانفي 2010) .