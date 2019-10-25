فوزي البنزرتي على راس الاطار الفني للمنتخب الليبي

Vendredi 25 Octobre 2019
وات - أفاد الاتحاد الليبي لكرة القدم انه تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البزرتي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد .
واوضح في بيان على صفحته الرسمية على فايسبوك مساء امس الخميس " سيقود البنزرتي الفريق الليبي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس افريقيا للأمم في الكامرون 2021 " مشيرا في ذات السياق الى ان " أول مباراة رسمية لفوزي البنزرتي مع المنتخب الليبي ستكون ضد المنتخب التونسي في الجولة الأولى للتصفيات خلال شهر نوفمبر القادم " .
وسبق للبنزرتي تدريب المنتخب التونسي من جويلية الى اكتوبر 2018 خلفا لنبيل معلول في تجربة ثالثة مع منتخب نسور قرطاج لم تعمر طويلا على غرار التجربتين السابقتين .
ففي سنة 1994 اشرف البنزرتي على المنتخب الوطني في لقاء واحد ضمن نهائيات كاس امم افريقيا ضد الزائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) (1-1) خلفا للمدرب يوسف الزواوي فيما استمرت التجربة الثانية شهرين (نوفمبر 2009- جانفي 2010) .
واوضح في بيان على صفحته الرسمية على فايسبوك مساء امس الخميس " سيقود البنزرتي الفريق الليبي في التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس افريقيا للأمم في الكامرون 2021 " مشيرا في ذات السياق الى ان " أول مباراة رسمية لفوزي البنزرتي مع المنتخب الليبي ستكون ضد المنتخب التونسي في الجولة الأولى للتصفيات خلال شهر نوفمبر القادم " .
وسبق للبنزرتي تدريب المنتخب التونسي من جويلية الى اكتوبر 2018 خلفا لنبيل معلول في تجربة ثالثة مع منتخب نسور قرطاج لم تعمر طويلا على غرار التجربتين السابقتين .
ففي سنة 1994 اشرف البنزرتي على المنتخب الوطني في لقاء واحد ضمن نهائيات كاس امم افريقيا ضد الزائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) (1-1) خلفا للمدرب يوسف الزواوي فيما استمرت التجربة الثانية شهرين (نوفمبر 2009- جانفي 2010) .
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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