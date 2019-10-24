أيام قرطاج السينمائية 2019: انطلاق العروض السينمائية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - افتتحت مساء أمس الأربعاء برمجة " cine avenue " (من 23 أكتوبر إلى 2 نوفمبر) وهي إحدى فعاليات أيام قرطاج السينمائية التنشيطية المبرمجة في شارع الحبيب بورقيبة.
وتقطع عروض هذه البرمجة مع السائد على مستوى المشاهدة، فلا يذهب الجمهور لقاعة السينما وإنمّا يعيش متعة المشاهدة في الهواء الطلق وأمام شاشة تعرض أفلاما مختارة من عدد من البرامج على غرار برمجة تكريم نجيب عياد والسينماءات أمريكا اللاتينية والأسيوية وعدد من كلاسيكيات الفن السابع الغربي والعربي والإفريقي.
ولن تقتصر عروض شارع الحبيب بورقيبة على العروض السينمائية، إذ سيكون المارة بشارع الحبيب بورقيبة على موعد مع ايقاعات الموسيقى والرقص في لوحات لفنانين سيشكلون طيلة المهرجان صورة راقية وثرية ومغايرة عن فنون الشارع بتونس.
وتقطع عروض هذه البرمجة مع السائد على مستوى المشاهدة، فلا يذهب الجمهور لقاعة السينما وإنمّا يعيش متعة المشاهدة في الهواء الطلق وأمام شاشة تعرض أفلاما مختارة من عدد من البرامج على غرار برمجة تكريم نجيب عياد والسينماءات أمريكا اللاتينية والأسيوية وعدد من كلاسيكيات الفن السابع الغربي والعربي والإفريقي.
ولن تقتصر عروض شارع الحبيب بورقيبة على العروض السينمائية، إذ سيكون المارة بشارع الحبيب بورقيبة على موعد مع ايقاعات الموسيقى والرقص في لوحات لفنانين سيشكلون طيلة المهرجان صورة راقية وثرية ومغايرة عن فنون الشارع بتونس.
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Par:Fessi425 (Tunisia )
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