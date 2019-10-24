''استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل خطأ كبير'' (وزير الشؤون الاجتماعية)

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس، إن "استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل، خطأ كبير لاسيما وان التاريخ أثبت ان من يستهدف الاتحاد سيتسبب في خسائر للوطن ككل باعتبار ان المنظمة الشغيلة مكسب للوطن وبالتالي فان استهدافه هو استهداف للمكاسب الوطنية".وأوضح الطرابلسي في تصريح ل(وات) على هامش انطلاق الملتقى العلمي حول "اجتهادات فقه القضاء الشغلي بين مصلحة المؤسسة وحماية الأجير" المنعقد بالحمامات، ان دور الاتحاد العام التونسي للشغل لا يقتصر على الدور النقابي بل هو يضطلع بدور هام في تحقيق التوازن صلب المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وكذلك السياسية والثقافية.وكان الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في بيان له يوم الجمعة الماضي، عن استهجانه ما وصفه بـ"التهجّم عليه وترويج المغالطات والأكاذيب في حقّ النقابيين في محاولة يائسة لإرباكه واثنائه عن الاضطلاع بدوره الوطني".وصرح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الثلاثاء المنقضي بصفاقس، إن "التهديدات التي طالت مؤخرا كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تستهدف المنظمة الشغيلة ككل"، مؤكّدا وجود ما أسماه ب"حملة تجييش ممنهجة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ الانتخابات التشريعية الماضية، تقف وراءها جهات وأطراف سياسية معينة".ومن جهته لوح الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في تعليقه على حملة شيطنة اتحاد الشغل، بالتوجه إلى القضاء قائلا ان "كل التصريحات والاتهامات الموجهة باطلا ضد المنظمة الشغيلة ستوجه إلى القضاء حتى يقع الكف عن هتك الأعراض والسب والشتم".