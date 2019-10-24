الكاف : منتصف شهر نوفمبر نهاية أشغال بناء المعبر الحدوي في ساقية سيدي يوسف

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- من المنتظر أن تنتهي أشغال إنجاز المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأشغال وفق ما تمخّضت عنه جلسة العمل التي التأمت يوم أمس بمقرّ ولاية الكاف بإشراف الكاتب العام للولاية عادل البك.وأفاد المدير الجهوي للتجهيز سامي الحمروني في تصريح لمراسل (وات) اليوم أن الأشغال الكبرى للمعبر انتهت بصفة كليّة ولم يتبقى سوى بعض الأشغال الجانبية التي تهمّ البوّابات والعلامات الخارجية والسوائل وأماكن عمل أعوان الديوانة و"السكانر" وهي أشغال وصفها بالطفيفة والتي يمكن إنهاؤها قبل منتصف الشهر القادم وهو الأجل الذي تمّ الاتفاق عليه للتسليم الوقتي للمعبر الذي قال إن كلفته بلغت حوالي ثلاثة ملايين دينار.ويذكر أن هذا المعبر يمثل الثاني من نوعه وذلك بعد تسليم المعبر الحدودي بقلعة سنان منذ حوالي ثلاثة اشهر بكلفة بلغت بدورها ثلاثة ملايين دينارا وهو ما سيسهم في تطوير جودة الخدمات الخاصة باستقبال الزائرين من القطر الجزائري الشقيق وفي تيسير عمل الأعوان العاملين بهذين المعبرين بشكل كبير.