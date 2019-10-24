وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على جائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها الخميس، عن فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو- الشارقة للثقافة العربية السنوية، والموجهة لاثنين من الافراد او المجموعات او المؤسسات ممن سعوا من خلال اعمالهم وانجازاتهم البارزة لتوسيع نطاق المعرفة بالفن والثقافة العربيين.
وتسعى جائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية التي تاسست سنة 1998، حسب القائمين عليها، لمكافأة المسيرة المهنية لافراد او كيانات امضوا حياتهم في بذل الجهود لتعزيز ثقافة يدينون لها بالكثير، علاوة على تعزيز فهم الحضارات الأخرى، وتشجيع التبادل على الصعيد الدولي.
ويتوجب على المرشحين لجائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية، المقدرة قيمتها ب60 الف دولار، أن يكونوا قد أسهموا إسهاما كبيرا في تطوير ونشر وتعزيز الثقافة العربية في العالم، ويتم تسمية الفائزين من قبل المدير العام لليونسكو بناء على توصية من هيئة تحكيم دولية تضم خبراء في مجال الثقافة العربية، بناء على تميزهم في أنشطة جديرة بالتقدير على مدى عدة سنوات، ولمساهمتهم في تعزيز الحوار الثقافي وتنشيط الثقافة العربية.
وأفادت الوزارة انه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة ارسال ملف الترشح الى الادارة العامة للتعاون الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل تاريخ 22 نوفمبر 2019.
وتسعى جائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية التي تاسست سنة 1998، حسب القائمين عليها، لمكافأة المسيرة المهنية لافراد او كيانات امضوا حياتهم في بذل الجهود لتعزيز ثقافة يدينون لها بالكثير، علاوة على تعزيز فهم الحضارات الأخرى، وتشجيع التبادل على الصعيد الدولي.
ويتوجب على المرشحين لجائزة اليونسكو-الشارقة للثقافة العربية، المقدرة قيمتها ب60 الف دولار، أن يكونوا قد أسهموا إسهاما كبيرا في تطوير ونشر وتعزيز الثقافة العربية في العالم، ويتم تسمية الفائزين من قبل المدير العام لليونسكو بناء على توصية من هيئة تحكيم دولية تضم خبراء في مجال الثقافة العربية، بناء على تميزهم في أنشطة جديرة بالتقدير على مدى عدة سنوات، ولمساهمتهم في تعزيز الحوار الثقافي وتنشيط الثقافة العربية.
وأفادت الوزارة انه يتعين على الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة ارسال ملف الترشح الى الادارة العامة للتعاون الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل تاريخ 22 نوفمبر 2019.
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Par:charles (France )
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