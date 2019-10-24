قبلي: انطلاق الاستعدادات لتنظيم دورة تونس الدولية الرابعة لسباقات المهاري ''الهجن''

Jeudi 24 Octobre 2019



وات

- باشر القائمون على دورة تونس الدولية لسباقات المهاري " الهجن" الاستعداد لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية السياحية التي ستلتئم في دورتها الرابعة يومي 23 و 24 نوفمبر المقبل بمشاركة اكثر من 16 دولة عربية وافريقية واسيوية واوروبية وفق ما اكده مدير هذه الدورة " احمد عبد المولى" صباح اليوم لصحفي (وات)، مشيرا الى ان طموحهم الاساسي من هذه التظاهرة هو تحويل دوز الى وجهة عالمية لرياضة سباقات المهاري التي باتت تجد اشعاعا كبيرا في عديد الدول العربية.واضاف المصدر ذاته ان الهيئة المديرة لدورة تونس الدولية لسباقات المهاري " الهجن" تسعى الى تحويل هذه التظاهرة الى حدث رياضي وسياحي ينتظم عدة مرات في السنة بالولايات التي تربّى فيها الابل بالبلاد التونسية وذلك من اجل نشر رياضة سباقات المهاري من جهة واحداث حركية سياحية مميزة طيلة السنة من جهة اخرى خاصة وانه سيتم تنظيم ايام ترويجيية بمختلف ولايات الجمهورية الى جانب العمل على التعريف بهذه التظاهرة في الاسواق السياحية العالمية.وأكّد عبد المولى ان الاستعدادات لانجاح الدورة المقبلة من هذه التظاهرة انطلقت عبر عقد عديد الجلسات مع السلط الجهوية والمحلية والامنية فضلا عن مراسلة الاتحادات العربية والدولية لرياضات المهاري "الهجن" التي تشارك سنويا سواءا ببعض المهاري التي تخوض المسابقات على غرار الاتحادين الجزائري والليبي والاتحاد الفرنسي أو بممثّلين يحلّون ضيوفا على هذه الدورة على غرار رئيس الاتحاد العربي لهذه الرياضة حسين مانع الدواس بالاضافة الى عقد عدد من الجلسات مع الاطراف الوزارية الداعمة لهذه التظاهرة " وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الفلاحة اضافة الى وزارة السياحة " من أجل التنسيق حول سبل انجاح برنامج الدورة المقبلة التي تتزامن مع ذروة الموسم السياحي بهذه الربوع.وحول برنامج الدورة الدولية الرابعة لسباقات المهاري " الهجن" اوضح ذات المصدر انه يتضمن الى جانب السباقات المعروفة والمارطون الدولي للقدرة والتحمل تنظيم مسابقة لاجمل صورة فوتوغرافية للمهاري فضلا عن تنظيم قرية تراثية بساحة متحف الصناعات التقليدية بدوز تخصص للتعريف بالابل ومنتوجاتها واستعمالاتها اليومية من قبل البدو الرحل وبعض المعدات ذات الصلة بالجمل على غرار الراحلة والكتب والمحراث بالاضافة الى تنظيم ندوة علمية تحت اشراف وزارة الفلاحة حول الجانب الاستثماري في قطاع الابل من اجل تحفيز الفلاحين على مزيد العناية بالقطيع في ظل الامتيازات الممنوحة من الدولة في اطار الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الابل.ويتضمّن البرنامج ايضا عرضا قياسيا بعنوان " ركائز" من اخراج " نور الدين بن عمر" يجسد اهمية الابل بالجهة ودورها في تنشيط القطاع السياحي والثقافي والركائز حسب ما اكده ذات المصدر هي جمع " ركيزة " وهي العمود الذي يتوسط الخيمة التقليدية المعروفة لدى اهالي الجهة " بيت الشعر" لتقف عليه اثناء عملية نصبها بالصحراء في اشارة لمكانة الجمل كركيزة للتنمية بهذه الجهة.اما فيما يتعلق بمشروع احداث مضمار لرياضة سباقات المهاري جنوبي مدينة دوز أكّد عبد المولى أن هذا المشروع بات من أنظار بلدية المكان التي تعمل على إيجاد الفضاء المناسب لانجاز هذا المشروع الذي رصدت له اعتمادات بـ 900 الف دينار من قبل ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في اطار الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الابل ليساهم في مزيد حفز المربين على دعم القطيع وتحسين بعض السلالات خاصة وان هذا المضمار سيمكن من تنظيم عدة تظاهرات للابل على امتداد السنة.حمد