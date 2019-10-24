أريانة : أهالي احياء ''عيشوشة'' و''المطار 2 '' و''اليمامة'' و''سيدي عمر'' في روّاد يطالبون بتحسين اوضاعهم المعيشية

Jeudi 24 Octobre 2019



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- شهد المدخل الرئيسي لبلدية رواد من ولاية أريانة امس الاربعاء تجمّع العشرات من أهالي أحياء "عيشوشة" و"المطار2" و"اليمامة" و"سيدي عمر" للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية عبر تطوير البنية الاساسية من طرقات وتنوير عمومي وصرف صحي وسط تخوّفات العديد منهم من تسرّب المياه الى منازلهم في موسم الامطار .وقد استمع رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة لمشاغل المواطنين التي تمحورت في أغلبها حول ضرورة التدخّل لتوفير أبسط مقومات العيش الكريم في هذه الاحياء التي شهد البعض منها تدخلات عاجلة في اطار برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية من ذلك احياء عيشوشة والمطار واخرى في طور الانجاز على غرار منطقة سيدي عمر.وتعهّد رئيس بلدية رواد بالقيام بتدخلات استثنائية بالاحياء المعنية من خلال المسارعة في شفط مياه الراكدة وردم المستنقعات بمواد المقاطع مع تسريع إجراءات الانتهاء من تهذيب حي عيشوشة والمطار الذي قاربت نسبة الاشغال بهما 85 بالمائة حيث اكد في هذا الصدد ان "البلدية أعادت طلب العروض في مشروع تهذيب حي عيشوشة وحي المطار بكلفة 9 ملايين و800 الف دينار ويشمل الطرقات والتنوير العمومي والربط بمختلف الشبكات وتحسين المسكن وانجاز تجهيزات جماعية بعد أن تعطّل نسبيا لاسباب مرتبطة بالمقاول المسؤول عن انتهاء الاشغال".وبخصوص مشروع تهذيب سيدي عمر أعلن رئيس بلدية رواد عن قرب انطلاق الاشغال بعد استكمال اعداد الملف التنفيذي للمشروع المقدر بكلفة مليوني دينار ويشمل التدخل لانجاز الطرقات والتنوير العمومي والربط بمختلف الشبكات وذلك في اطار برنامج تهذيب الاحياء السكنية بمنطقة رواد واشار في هذا الصدد الى" ان البلدية حريصة على تحسين ظروف عيش المتساكنين قدر الامكان وحسب الامكانيات المتاحة " حسب قوله، مطالبا الاهالي بتفهم الوضعية المالية للبلدية والمشاركة في مختلف الجلسات التمهيدية التشاركية للبلدية لتحديد اولويات التدخل بالنسبة لسنة 2020 .