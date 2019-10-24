سيدي بوزيد: وقفة احتجاجية للاطار التربوي واولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية اولاد خليفة

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - شارك عدد من اولياء التلاميذ والاطار التربوي للمدرسة الابتدائية اولاد خليفة ببئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية امام المدرسة للمطالبة بتزويدهم بالماء الصالح للشراب وحماية التلاميذ من خطر سيارات التهريب.
واوضح مدير المدرسة حامد عكريمي في تصريح ل(وات) ان المدرسة تشكو منذ ماي الماضي من انقطاع الماء الصالح للشرب مما اثر سلبا على صحة التلاميذ الذين يضطرون للشرب من الماجل الموجود بالمدرسة والذي يفتقر للحماية الصحية.
وتطرق عكريمي الى وجود خطر سيارات التهريب التي تمر بكثافة عبر الطريق المحاذي للمؤسسة، ودعا السلطات المعنية من امن وتجهيز الى تركيز مخفضات سرعة وتكثيف الدوريات بالقرب من المدرسة.
كما طالب المحتجون من اهالي المنطقة باستئناف خدمات مركز الصحة التي توقفت منذ سنوات وتجنيبهم عناء التنقل الى مركز المعتمدية التي تبعد عنهم اكثر من 10 كلم.
واوضح مدير المدرسة حامد عكريمي في تصريح ل(وات) ان المدرسة تشكو منذ ماي الماضي من انقطاع الماء الصالح للشرب مما اثر سلبا على صحة التلاميذ الذين يضطرون للشرب من الماجل الموجود بالمدرسة والذي يفتقر للحماية الصحية.
وتطرق عكريمي الى وجود خطر سيارات التهريب التي تمر بكثافة عبر الطريق المحاذي للمؤسسة، ودعا السلطات المعنية من امن وتجهيز الى تركيز مخفضات سرعة وتكثيف الدوريات بالقرب من المدرسة.
كما طالب المحتجون من اهالي المنطقة باستئناف خدمات مركز الصحة التي توقفت منذ سنوات وتجنيبهم عناء التنقل الى مركز المعتمدية التي تبعد عنهم اكثر من 10 كلم.
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Par:Tomjerry (Tunisia )
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