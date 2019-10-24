تطاوين: غرة نوفمبر القادم موعد الجلسة العامة التشاركية الاولى للبرنامج الاستثماري التشاركي لبلدية تطاوين

Jeudi 24 Octobre 2019
وات - حدّدت بلدية تطاوين غرة نوفمبر القادم موعدا للجلسة العامة التشاركية الاولى لبرنامجها الاستثماري التشاركي لسنة 2020 وفق ما أعلنه رئيس البلدية بوبكر صويد خلال لقاء جمعة مساء امس الاربعاء بعدد من الاعلاميين في الجهة خصص للتعريف بمحتوى هذا البرنامج الذي يمثّل حلقة مهمة في تكريس الحكم المحلي والديمقراطية المحلية التي تفرض مشاركة المواطن في تصور وتنفيذ عدد من المشاريع التي يحتاج اليها على حد قوله.
وأفاد رئيس البلدية بان الاعتماد المنتظر تخصيصه لهذا البرنامج يبلغ مليون وثمانمائة واربعين الف دينار ستخصص جميعها لاربعة قطاعات أساسية هي التنوير والتعبيد والتطهير وتوفير مياه الشرب سعيا الى تحقيق الحد الادنى من العدالة في هذه المرافق بين جميع أحياء المدينة، مضيفا أن البلدية ستعرض بمقرّها وعلى صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتتماعي فايسبوك من اليوم والى يوم الجلسة العامة كل المعطيات المدققة عن هذه المرافق في جميع احياء المدينة بما في ذلك المشاريع المبرمجة والمتواصل انجازها منذ سنة 2016 الى اليوم وذلك بهدف اطلاع العموم على مستوى البنية الاساسية ووضع الاحياء الفاقدة لهذه المرافق.
وشدّد صويد على اهمية حضور اكبر عدد ممكن من المواطنين من جميع الفئات والاعمار اشغال هذه الجلسة العامة في المركب الثقافي وسط مدينة تطاوين وضرورة المشاركة فيها حتى يسهم الجميع في تحديد وحصر الاولويات في مستوى المشاريع والاحياء الاثني عشرة حسب التقسيم الذي أعدّته البلدية.
ومن المنتظر ان يتم انجاز هذا البرنامج وفق أربع مراحل هي العرض الاولى بما في ذلك التحسيس والتوعية للمشاركة في المرحلة الثانية وهي الجلسة العامة ثم جلسات المناطق التي ستستفيد من هذا المشروع ثم التحديد النهائي وضبط المشاريع المتّفق على إنجازها.
وبهذه المناسبة اكد رئيس البلدية انطلاق جميع المشاريع المبرمجة للعام الجاري وان سبعين بالمائة من كلفتها البالغة سبعمائة الف دينار خصصت للتعبيد والتنوير وأن البلدية استهلكت 91 بالمائة من اعتمادات العنوان الاول و76 بالمائة من اعتمادات العنوان الثاني لميزانية 2018 وان البلدية ليست مدانة لاحد وتعمل على استغلال أكبر قدر ممكن من طاقتها على الاقتراض، مشيرا الى ان المناطق التي انضمت للمنطقة البلدية سنة 2017 لم تستفد الى حد الان بخدماتها لانها عاجزة عن ذلك على حد قوله.
يذكر أن بلدية تطاوين هي الأكبر في الجهة وتضم حوالي تسعين الف نسمة وتغطي مساحتها جزء كبيرا من أحياء معتمديتي تطاوين الشمالية والجنوبية وأريافها.
وأفاد رئيس البلدية بان الاعتماد المنتظر تخصيصه لهذا البرنامج يبلغ مليون وثمانمائة واربعين الف دينار ستخصص جميعها لاربعة قطاعات أساسية هي التنوير والتعبيد والتطهير وتوفير مياه الشرب سعيا الى تحقيق الحد الادنى من العدالة في هذه المرافق بين جميع أحياء المدينة، مضيفا أن البلدية ستعرض بمقرّها وعلى صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتتماعي فايسبوك من اليوم والى يوم الجلسة العامة كل المعطيات المدققة عن هذه المرافق في جميع احياء المدينة بما في ذلك المشاريع المبرمجة والمتواصل انجازها منذ سنة 2016 الى اليوم وذلك بهدف اطلاع العموم على مستوى البنية الاساسية ووضع الاحياء الفاقدة لهذه المرافق.
وشدّد صويد على اهمية حضور اكبر عدد ممكن من المواطنين من جميع الفئات والاعمار اشغال هذه الجلسة العامة في المركب الثقافي وسط مدينة تطاوين وضرورة المشاركة فيها حتى يسهم الجميع في تحديد وحصر الاولويات في مستوى المشاريع والاحياء الاثني عشرة حسب التقسيم الذي أعدّته البلدية.
ومن المنتظر ان يتم انجاز هذا البرنامج وفق أربع مراحل هي العرض الاولى بما في ذلك التحسيس والتوعية للمشاركة في المرحلة الثانية وهي الجلسة العامة ثم جلسات المناطق التي ستستفيد من هذا المشروع ثم التحديد النهائي وضبط المشاريع المتّفق على إنجازها.
وبهذه المناسبة اكد رئيس البلدية انطلاق جميع المشاريع المبرمجة للعام الجاري وان سبعين بالمائة من كلفتها البالغة سبعمائة الف دينار خصصت للتعبيد والتنوير وأن البلدية استهلكت 91 بالمائة من اعتمادات العنوان الاول و76 بالمائة من اعتمادات العنوان الثاني لميزانية 2018 وان البلدية ليست مدانة لاحد وتعمل على استغلال أكبر قدر ممكن من طاقتها على الاقتراض، مشيرا الى ان المناطق التي انضمت للمنطقة البلدية سنة 2017 لم تستفد الى حد الان بخدماتها لانها عاجزة عن ذلك على حد قوله.
يذكر أن بلدية تطاوين هي الأكبر في الجهة وتضم حوالي تسعين الف نسمة وتغطي مساحتها جزء كبيرا من أحياء معتمديتي تطاوين الشمالية والجنوبية وأريافها.
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Par:charles (France )
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