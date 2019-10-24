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تونس تكسب درجتين في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2020 لتحتل المركز 78

Jeudi 24 Octobre 2019

Jeudi 24 Octobre 2019
كسبت تونس درجتين في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2020 (دوينغ بيزنس) لتحتل المركز 78 بعد ان كانت في المركز 80 في تقرير 2019.

وتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.


ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.

كذلك تتألف المعايير العشرة من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).

  
  
     
  
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