ضبط 117 ساعة يدوية فاخرة مهربة تبلغ قيمتها 70 ما يناهز ال70 ألف دينار

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - تمكنت الإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة لإدارة الحرس الديواني من ضبط 117 ساعة يدوية مهربة تحمل علامات فاخرة مخفية داخل محل تجاري كائن بتونس العاصمة.
ووفق بلاغ للديوانة , تمّ كشف هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات توفرت لدى قاعة العمليات الديوانية مفادها شبهة تهريب بأحد المتاجر بتونس حيث بتفتيش هذا المحلّ، تم كشف مخبأ مهيأ خلف جدار مبني يفتح بقارئ الكتروني.
تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت قيمة المحجوز ما يناهز ال70 ألف دينار.
ووفق بلاغ للديوانة , تمّ كشف هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات توفرت لدى قاعة العمليات الديوانية مفادها شبهة تهريب بأحد المتاجر بتونس حيث بتفتيش هذا المحلّ، تم كشف مخبأ مهيأ خلف جدار مبني يفتح بقارئ الكتروني.
تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت قيمة المحجوز ما يناهز ال70 ألف دينار.
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:02
|17:35
|15:08
|12:11
|06:34
|05:07
|
24°
|24°
|% 73
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|24°-22
|21°-17
|22°-16
|23°-15
|19°-16
Follow @babnet_Tunisie
(282 250) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 002) آخر عمليات سبر الآراء..
(131 932) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 832) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 930) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 528) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 144) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 711) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 823) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 902) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 458) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 69 454) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 654) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 347) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 760) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 64 437) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 64 366) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 280) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 377) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 967) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:karimyousef (France )
Sur: رئيس الجمهورية في كلمته للشعب التونسي بالبرلمان ''لا بد من الحفاظ على الدولة و استمراريتها وابقاء مرافقها خارج الحسابات السياسية''