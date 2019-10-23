ضبط 117 ساعة يدوية فاخرة مهربة تبلغ قيمتها 70 ما يناهز ال70 ألف دينار

Mercredi 23 Octobre 2019



باب نات

- تمكنت الإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة لإدارة الحرس الديواني من ضبط 117 ساعة يدوية مهربة تحمل علامات فاخرة مخفية داخل محل تجاري كائن بتونس العاصمة.ووفق بلاغ للديوانة , تمّ كشف هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات توفرت لدى قاعة العمليات الديوانية مفادها شبهة تهريب بأحد المتاجر بتونس حيث بتفتيش هذا المحلّ، تم كشف مخبأ مهيأ خلف جدار مبني يفتح بقارئ الكتروني.تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت قيمة المحجوز ما يناهز ال70 ألف دينار.