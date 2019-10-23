Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - La-Takdiibi  

ضبط 117 ساعة يدوية فاخرة مهربة تبلغ قيمتها 70 ما يناهز ال70 ألف دينار

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - تمكنت الإدارة الفرعية للاستعلامات التابعة لإدارة الحرس الديواني من ضبط 117 ساعة يدوية مهربة تحمل علامات فاخرة مخفية داخل محل تجاري كائن بتونس العاصمة.

ووفق بلاغ للديوانة , تمّ كشف هذه العملية النوعية بعد استغلال معلومات توفرت لدى قاعة العمليات الديوانية مفادها شبهة تهريب بأحد المتاجر بتونس حيث بتفتيش هذا المحلّ، تم كشف مخبأ مهيأ خلف جدار مبني يفتح بقارئ الكتروني.
تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت قيمة المحجوز ما يناهز ال70 ألف دينار.


  
  
     
  
cadre-aeb2fb7f71042b3f42eb6f30914d5808-2019-10-23 22:02:25






0 de 0 commentaires pour l'article 191486



En continu

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 | 24 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:35 15:08 12:11 06:34 05:07
24°
 24° % 73 :الرطــوبة
تونــس 22°
6.7 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
24°-2221°-1722°-1623°-1519°-16
  • Avoirs en devises
    18643,5

  • (23 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15074 DT        1$ =2,83135 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 oct)   298,0 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571868354|191486 741|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires