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قابس: واحة الحامة القديمة مهددة بالاندثار نتيجة حالة الاهمال التي تشهدها

Mercredi 23 Octobre 2019

Mercredi 23 Octobre 2019
وات - تشهد واحة الحامة القديمة بقابس، والتي اشتهرت في ما مضى بخيراتها الكثيرة، حالة كبيرة من الإهمال تهدد باندثارها، حيث يلاحظ الزائر لهذه الواحة التي تمسح 520 هكتارا، بكل وضوح الخطر المحدق بها بعد أن تيبس الكثير من نخيلها وأشهره نخيل "الكنتة"، الذي يتم تصدير تموره والذي يمثل مورد رزق لعدد هام من العائلات.

وفي هذا الإطار، أعرب العديد من الفلاحين العاملين بالواحة في تصريحات متطابقة لمراسل (وات) بالجهة، عن استيائهم، مرجعين اسباب الوضعية الكارثية التي آلت إليها الواحة الى حالة "العطش"، بعد أن تم منعهم من ريّ مستغلاتهم الفلاحية بالمياه المتأتية من الحمامات الاستشفائية، كما كان معمولا به في الماضي، على حد قولهم.


من جهته، نبّه رئيس بلديّة الحامة، ناصف الناجح، من الخطر المحدق بهذه الواحة، مشيرا إلى أن أهالي الحامة كانوا قد استبشروا بانجاز المشروع الخاص بتجميع ومعالجة مياه الحمّامات الذي كلف خزينة الدولة 3.5 مليون دينارا، وكانوا ينتظرون استثمار هذه المياه والمقدرة بـ160 لترا في الثانية، في ري هذه الواحة، وهو ما لم يحدث، مذكّرا بأن المجلس الوزاري المنعقد حول ولاية قابس في 22 أوت 2019 كان قد أقر انجاز دراسة لتجميع مياه الحمامات لري الأشجار قبل موفى سنة 2019.

هذا وأوضح المندوب الجهوي للفلاحة، البشير دادي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، في تعليقه على هذا الاشكال، أن المندوبية أعدت الخطوط المرجعية لانجاز دراسة حول إمكانية استغلال مياه الحمامات المعالجة في المجال الفلاحي.

  
  
     
  
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