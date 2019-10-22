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يوم 31 ديسمبر 2019 آخر أجل لاستبدال الأوراق النقدية من فئات 10 و5 دنانير المسحوبة من التداول

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
باب نات - يعلم البنك المركزي التونسي العموم أنّ يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 يمثل آخر أجل لتبديل الأوراق النقدية المسحوبة من التداول من فئات 10 دنانير (صنف 1986 وصنف 1994 وصنف 2005) و 5 دنانير (صنف 1993 و صنف 2008) بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقرّه الرّئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان ومدنين و جندوبة و المنستير .
و بانقضاء هذا الأجل، لن يقبل إبدال هذه الأصناف من الأوراق النقدية التي لم يقع تسليمها إلى البنك المركزي التونسي.

و في ما يلي أهمّ خصائص هذه الأوراق النقدية :


I - ورقة عشرة دنانير (صنف 1986)
الأبعاد: 170 مم x 85 مم،
الألوان السائدة : لون المغرة، الأحمر البنّي، الأخضر والبنّي القاتم ،
الرسوم :
الوجه : يحمل صورة جانبية للرئيس الحبيب بورقيبة ومشهد لمعصرة زيتون وبستان زيتون وغصن زيتون،
القفا : مشهد لمحطة استخراج النفط من البحر.

II – ورقة عشرة دنانير (صنف 1994)
الأبعاد: 145 مم x 73 مم،
اللون السائد : - الأزرق
- بني و أحمر و أزرق
الرسوم :
الوجه : يحمل صورة جانبية لابن خلدون،
القفا : مشاهد مختلفة تتعلق بالفلاحة والصناعة وكتاب مفتوح.

III – ورقة عشرة دنانير (صنف 2005)
الأبعاد: 145 مم x 73 مم،
الألوان السائدة : أزرق و بني و رمادي
الرسوم :
الوجه : يحمل صورة جانبية لعليسة مؤسسة قرطاج وصورة لجامع قرطاج،
القفا : هوائي ومعلم أثري بــ "دقة".

IV – ورقة خمسة دنانير (صنف 1993 و صنف 2008)
الأبعاد: 137 مم x 70 مم،
اللون السائد : الأخضر
الرسوم :
الوجه : يحمل صورة جانبية لحنبعل و صورة للمرفإ العسكري البوني،
القفا : يحمل صورة للعلم التونسي وخارطة تونس على مؤخرة سفينة.


الأوراق النقدية المسحوبة من التداول والقابلة للتبديل بشبابيك البنك المركزي التونسي بمقره الرئيسي بتونس وبفروعه بكل من صفاقس وسوسة وبنزرت ونابل وقابس وقفصة والقصرين والقيروان و مدنين و جندوبة و المنستير إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2019.

  
  
     
  
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