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متابعة للأضرار الناجمة عن الحريق بمخزن التجهيزات بقصر الرياضة بالمنزه : التاكيد على ضرورة التدخل العاجل لتقدير الخسائر واعادة تهيئة واصلاح ما تم اتلافه

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - في اطار متابعة الأضرار الناجمة عن حادثة اندلاع الحريق التي شهدها ليلة البارحة أحد مخازن التجهيزات الرياضية بقصر الرياضة بالمنزه والتدخل العاجل لصيانة هذه المنشأة الرياضية انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة شؤون الشباب والرياضة اجتماع خلية الأزمة التابعة للوزارة باشراف وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بن الشيخ بحضور رئيسة الديوان كوثر الهذلي بن عمار والمدير العام للحي الوطني الرياضي طارق الفرجاوي وعدد من اطارات الوزارة.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة التدخل العاجل لتقدير الخسائر واعادة تهيئة واصلاح ما تم اتلافه جراء الحريق .

وشددت في السياق ذاته انه "سيتم وضع كل الامكانيات المادية واللوجستية والبشرية اللازمة ليتم التدخل مباشرة حال استكمال الشرطة الفنية لكل اجراءات التحقيق" مسدية شكرها للمجهودات التي بذلتها وحدات الحماية المدنية والأمنية وأعوان الحي الوطني الرياضي وعديد الجهات لسرعة تدخلها لإخماد الحريق .


وانبثقت عن هذه الجلسة خطة عمل على المدى القصير حددت من خلالها مهام كل أعضاء لجنة خلية الأزمة ومجالات تدخلها وفق رزنامة محددة لإجراء معاينة ميدانية للمخزن وتحديد الخسائر والإنطلاق العاجل في أشغال الصيانة.
كما دعت الوزيرة كل الاطراف لتحمل مسؤولياتها والتدخل السريع والناجع لتستعيد هذه المنشأة الرياضية الهامة بريقها وتكون جاهزة لاحتضان كل التظاهرات الرياضية المبرمجة.

  
  
     
  
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