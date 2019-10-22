ادارة النجم الساحلي ترفض استقالة رضا شرف الدين

Mardi 22 Octobre 2019
وات - أفاد النجم الرياضي الساحلي مساء امس الإثنين في بيان انه يرفض الاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي رضا شرف الدين .
وجاء في نص البلاغ الذي اصدرته الهيئة المديرة والممضى من الكاتب العام حمودة بوعزة "اجتمعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بقمر النادي للنظر في استقالة رضا شرف الدين من رئاسة الجمعية وقررت رفضها .. والتضامن معه ودعوته للعدول عنها " .
وتابع "وتؤكد الهيئة المديرة حرصها على ضمان استمرارية نشاط النادي وتدعو الأحباء إلى دعم الفريق ومساندته في هذا الظرف الدقيق " .
وكان رضا شرف الدين قدم مساء الجمعة الماضي استقالته من منصبه دون ذكر للأسباب .. وذلك بعد ايام قليلة من استقالة المدير الرياضي كريم حقي .
وقال شرف الدين في نص الاستقالة التي توجه بها إلى الكتابة العامة للفريق "انه لن يترشح مستقبلا لرئاسة الجمعية " .
ويعيش النجم الساحلي منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني الذي سيقود الفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من كاس محمد السادس للاندية الابطال .. وقد القت كل هذه المشكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق .
وقال الرئيس المستقيل في نص خطابه الى جماهير النادي " اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ" مضيفا " حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .. عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية " دون مزيد من التفاصيل .
وختم بالقول " أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم " .
وجاء في نص البلاغ الذي اصدرته الهيئة المديرة والممضى من الكاتب العام حمودة بوعزة "اجتمعت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي بقمر النادي للنظر في استقالة رضا شرف الدين من رئاسة الجمعية وقررت رفضها .. والتضامن معه ودعوته للعدول عنها " .
وتابع "وتؤكد الهيئة المديرة حرصها على ضمان استمرارية نشاط النادي وتدعو الأحباء إلى دعم الفريق ومساندته في هذا الظرف الدقيق " .
وكان رضا شرف الدين قدم مساء الجمعة الماضي استقالته من منصبه دون ذكر للأسباب .. وذلك بعد ايام قليلة من استقالة المدير الرياضي كريم حقي .
وقال شرف الدين في نص الاستقالة التي توجه بها إلى الكتابة العامة للفريق "انه لن يترشح مستقبلا لرئاسة الجمعية " .
ويعيش النجم الساحلي منذ مدة على وقع أزمة تتعلق بالاطار الفني الذي سيقود الفريق الاول لكرة القدم خلفا للمدرب المستقيل فوزي البنزرتي فضلا عن الرصيد البشري المتواضع وغياب الانتدابات التي تستجيب لطموحات الاحباء وخيبة الهزيمة في نهائي كاس تونس امام النادي الصفاقسي والخروج المبكر من كاس محمد السادس للاندية الابطال .. وقد القت كل هذه المشكل والتحديات بظلالها على تسيير النادي وعجلت برحيل رضا شرف الدين المسؤول الاول على الفريق .
وقال الرئيس المستقيل في نص خطابه الى جماهير النادي " اسلم هذا اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 إلى السيد الكاتب العام لجمعية النجم الرياضي الساحلي استقالتي من رئاسة الجمعية اعتبارا من هذا التاريخ" مضيفا " حسب الفصل الثامن والأربعين من القانون الأساسي .. عند شغور منصب رئيس الجمعية يتولى نائب الرئيس رئاسة الجمعية ويعين من بين أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين نائبا له وذلك لباقي المدة النيابية " دون مزيد من التفاصيل .
وختم بالقول " أعلن أيضا أني لن أترشح إلى خطة رئيس الجمعية مستقبلا وأتعهد بأن أبقى الداعم الوفي والمحب المخلص للنجم " .
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Par:sarih (Tunisia )
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