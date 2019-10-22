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مساع للإحاطة بالناجين والبحث عن المفقودين التونسيين في حادث غرق مركب قبالة السواحل الإيطالية (الخارجية)

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - كلفت وزارة الشؤون الخارجية سفارة تونس بروما والقنصلية التونسية ببلارمو بالقيام بالمساعي اللازمة لدى السلطات الإيطالية للتأكد من وجود مواطنين تونسيين في حادث غرق مركب كان يحمل عددا من المهاجرين غير الشرعيين جدّ قبالة سواحل جزيرة لمبدوزا الإيطالية خلال الليلة الفاصلة بين 6 و7 أكتوبر الحالي.

وتمكّنت السلط الايطالية ،وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 11 شابا تونسيا في حين بقي 4 آخرون أبلغت عنهم عائلاتهم في عداد المفقودين، وذلك بحسب المعلومات التي توفرت عن طريق البعثتين الدبلوماسية والقنصلية التونسيتين بإيطاليا.


وتحوّل قنصل تونس ببلارمو مرفوقا بالملحق الاجتماعي للاطمئنان على الناجين الذين تمت إحالتهم إلى مركز الإيواء والترحيل بجزيرة لمبدوزا للإحاطة بهم في انتظار إعادتهم إلى أرض الوطن.
وتعمل المصالح التونسية بالتنسيق مع نظيراتها الإيطالية، وبنسق حثيث، على مواصلة البحث عن المفقودين وترحيلهم بعد استكمال إجراءات التأكّد من هوياتهم.

  
  
     
  
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