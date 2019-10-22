15 مؤسسة تونسية من الوسط والساحل مختصة في قطاعات البناء والبعث العقاري تستعد لحضور فعاليات الصالون الدولي ''باتيمات 2019'' بباريس

Mardi 22 Octobre 2019
وات - تستعد 15 مؤسسة تونسيّة من جهة الوسط والساحل عاملة في قطاعات البناء والاشغال العامة والبعث العقاري والأنشطة ذات الصلة لحضور فعاليات الصالون الدولي للبناء "باتيمات 2019" (BATIMAT)، الذي ينتظم في قصر المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس من 4 إلى 8 نوفمبر القادم، وفق ما أكدته اليوم الثلاثاء، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة للوسط، فاتن البصلي.
وأضافت البصلي، في تصريح لـ(وات)، أن تنظيم زيارة لفائدة المؤسسات التونسية لهذا الصالون الدولي للبناء، كان ثمرة التعاون القائم بين غرفة التجارة والصناعة للوسط والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، مؤكدة ان هذا الصالون سيكون مناسبة لأصحاب المؤسسات التونسية العاملة في قطاع البناء والبعث العقاري لعرض خبراتهم وتجاربهم الناجحة في أنشطة مختلفة متصلة بالبناء واستقطاب شراكات جديدة.
وبيّنت أن الصالون الدولي للبناء "باتيمات 2019"، يعد مناسبة تنتظم مرة كل سنتين بباريس للتعريف بآخر المستجدات التقنية والعلمية المستعملة في قطاع البناء وكذلك للحث على امتلاك الطرق التكنولوجية والتقنيات الحديثة في أساليب البناء التي تتلاءم مع متطلبات البيئة السليمة، مشيرة إلى أن هذا الصالون سيشهد مشاركة أكثر من 1700 عارض وسيستقطب حوالي 270 ألف زائر.
وأضافت البصلي، في تصريح لـ(وات)، أن تنظيم زيارة لفائدة المؤسسات التونسية لهذا الصالون الدولي للبناء، كان ثمرة التعاون القائم بين غرفة التجارة والصناعة للوسط والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، مؤكدة ان هذا الصالون سيكون مناسبة لأصحاب المؤسسات التونسية العاملة في قطاع البناء والبعث العقاري لعرض خبراتهم وتجاربهم الناجحة في أنشطة مختلفة متصلة بالبناء واستقطاب شراكات جديدة.
وبيّنت أن الصالون الدولي للبناء "باتيمات 2019"، يعد مناسبة تنتظم مرة كل سنتين بباريس للتعريف بآخر المستجدات التقنية والعلمية المستعملة في قطاع البناء وكذلك للحث على امتلاك الطرق التكنولوجية والتقنيات الحديثة في أساليب البناء التي تتلاءم مع متطلبات البيئة السليمة، مشيرة إلى أن هذا الصالون سيشهد مشاركة أكثر من 1700 عارض وسيستقطب حوالي 270 ألف زائر.
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Par:sarramba (Tunisia )
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