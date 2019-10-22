Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - La Takzibi  

15 مؤسسة تونسية من الوسط والساحل مختصة في قطاعات البناء والبعث العقاري تستعد لحضور فعاليات الصالون الدولي ''باتيمات 2019'' بباريس

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - تستعد 15 مؤسسة تونسيّة من جهة الوسط والساحل عاملة في قطاعات البناء والاشغال العامة والبعث العقاري والأنشطة ذات الصلة لحضور فعاليات الصالون الدولي للبناء "باتيمات 2019" (BATIMAT)، الذي ينتظم في قصر المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس من 4 إلى 8 نوفمبر القادم، وفق ما أكدته اليوم الثلاثاء، المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة للوسط، فاتن البصلي.

وأضافت البصلي، في تصريح لـ(وات)، أن تنظيم زيارة لفائدة المؤسسات التونسية لهذا الصالون الدولي للبناء، كان ثمرة التعاون القائم بين غرفة التجارة والصناعة للوسط والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، مؤكدة ان هذا الصالون سيكون مناسبة لأصحاب المؤسسات التونسية العاملة في قطاع البناء والبعث العقاري لعرض خبراتهم وتجاربهم الناجحة في أنشطة مختلفة متصلة بالبناء واستقطاب شراكات جديدة.
وبيّنت أن الصالون الدولي للبناء "باتيمات 2019"، يعد مناسبة تنتظم مرة كل سنتين بباريس للتعريف بآخر المستجدات التقنية والعلمية المستعملة في قطاع البناء وكذلك للحث على امتلاك الطرق التكنولوجية والتقنيات الحديثة في أساليب البناء التي تتلاءم مع متطلبات البيئة السليمة، مشيرة إلى أن هذا الصالون سيشهد مشاركة أكثر من 1700 عارض وسيستقطب حوالي 270 ألف زائر.


  
  
     
  
cadre-b5e88e15048a4e19a051fd02e0af8e02-2019-10-22 21:09:51






0 de 0 commentaires pour l'article 191409



En continu

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 | 23 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:36 15:09 12:11 06:33 05:06
24°
 24° % 69 :الرطــوبة
تونــس 22°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
24°-2229°-2221°-1722°-1722°-16
  • Avoirs en devises
    18606,3

  • (22 oct)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,15010 DT        1$ =2,82170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 oct)   748,7 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1571775384|191409 203|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires