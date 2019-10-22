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سليانة: تظاهرة ''هاني جيتك باش تقراني'' لفائدة عدد من التلاميذ في إطار المبادرة الوطنية ''نقرا من أجل غد أفضل''

Mardi 22 Octobre 2019

Mardi 22 Octobre 2019
وات - نظّمت، اليوم الثلاثاء، المكتبة الجهوية بسليانة بالشراكة مع دار الثقافة بالجهة والمدرسة الابتدائية "حي النور" وجمعيتي "مكتبتي" و"حماية التراث"، تظاهرة "هاني جيتك باش تقراني" بالحديقة العمومية بسليانة لفائدة عدد من التلاميذ.

وأكدت مديرة المكتبة الجهوية بسليانة، هيام الدنداني، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن هذه التظاهرة تندرج في إطار التظاهرة الوطنية "نقرا من أجل غد أفضل" والتي تضم بدورها ثلاث محاور هي كل من الأسرة كشريك فاعل في المجتمع والفئات الهشة والرموز الثقافية، بهدف ترسيخ ثقافة المطالعة التي اندثرت في الآونة الأخيرة.


وأضافت ذات المصدر، أن المشاركين في هذه التظاهرة سيتنقلون إلى عدد من الأحياء بسليانة المدينة رفقة الاطفال، لتمكين بعض العائلات من عدد من الكتب نظرا لالتزاماتهم التي تمنعهم من التوجه إلى المكتبة العمومية، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة حكواتي لفائدة الأطفال وورشة ثانية لتجسيم شخصية "ابن خلدون".
يذكر ان التظاهرة حضرها المندوب الجهوي للثقافة ومديرة المكتبة العمومية وعدد من التلاميذ بالجهة.

  
  
     
  
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