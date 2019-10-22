Mardi 22 Octobre 2019
وات - تم اليوم الثلاثاء إمضاء اتفاقية تعاون من أجل اعتماد أفضل الطرق لمعالجة الألم في تونس، بين مركز معالجة الألم بمستشفى الرابطة والغرفة الوطنية للمصحات الخاصة ومخبر "صانوفي تونس"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الألم الموافق لثالث يوم اثنين من شهر أكتوبر من كل سنة.
وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور يتعلق الأول بتكوين المهنيين في قطاع الصحة في مجال مكافحة مكافحة الألم وتحسيسهم بضرورة اعتماد أنجع الطرق وأفضلها لمعالجة المرضى الذين يعانون من الألم، وفق ما أفاد به الدكتور بوبكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح إعلامي.
وفيما ينص المحور الثاني من هذه الاتفاقية على تركيز شبكة "أطباء مراجع" بمختلف المصحات الخاصة تتكون من إطار طبي متخصص في علاج الألم يسهر على إدماج برنامج التكفل وإدارة الألم صلب هذه المصحات، يتعلق المحور الثالث باعتماد منهج الجودة لدى توفير الخدمات الصحية المتعلقة بالتكفل بالمرضى الذين يعانون من الألم، وفق زخامة.
ومن جانبها أكدت الطبيبة المختصة في علاج الآلام بمركز علاج الألم بمستشفى الرابطة سنية خلبوس أن مجال مكافحة الألم في تونس ما زال مهمشا فرغم توفر بعض آليات العلاج إلا أنها غير كافية، موضحة أن الكثير من الأدوية المضادة للألم باهضة الثمن غير متوفرة بالمستشفيات ولا تندرج ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأضافت أن هناك نوعية من الآلام المعقدة تتطلب تقنيات أخرى للتدخل وذلك بالاستعانة ببعض الأجهزة، ورغم أن هذه التقنيات ناجعة جدا في محاربة الألم إلا أنها غير متوفرة في تونس ولا يوجد أطباء مختصون يجيدون استعمالها إلا نادرا.
من جانبه اعتبر الطبيب المختص في علاج الآلام بالقطاع الخاص مرشد عبد المولى أن تونس تشهد تأخرا كبيرا في مجال مكافحة الآلام لافتا في هذا السياق إلى أن فرنسا مثلا تتوفر على 300 قسم ووحدة لعلاج الآلام، مقابل مركز وحيد في هذا الاختصاص بتونس وعدد ضئيل من الأطباء المختصين في هذا المجال.
وأفاد عبد المولى أنه تم مؤخرا إحداث جمعية تونسية لدراسة وعلاج الألم، وهي الجمعية العلمية الأولى من نوعها في تونس تضم أطباء من مختلف الاختصاصات يعملون على تطوير مجال معالجة الآلام في تونس وعلى مواكبة أحدث التطورات العلمية والعالمية في هذا الصدد.
ومن جانبها كشفت المديرة العامة لقسم الرعاية الصحية الاستهلاكية لدى صانوفي المغرب وتونس وليبيا أن "صانوفي تونس" ستقوم بإطلاق حملة تحسيسية حول مكافحة الآلام لفائدة العموم في شكل ثلاث ورشات حول أوجاع الرأس والصداع النصفي وآلام الروماتيزم والإدارة النفسية للألم فضلا عن نشر مجسمات توعوية في هذا الصدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور يتعلق الأول بتكوين المهنيين في قطاع الصحة في مجال مكافحة مكافحة الألم وتحسيسهم بضرورة اعتماد أنجع الطرق وأفضلها لمعالجة المرضى الذين يعانون من الألم، وفق ما أفاد به الدكتور بوبكر زخامة رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة، في تصريح إعلامي.
وفيما ينص المحور الثاني من هذه الاتفاقية على تركيز شبكة "أطباء مراجع" بمختلف المصحات الخاصة تتكون من إطار طبي متخصص في علاج الألم يسهر على إدماج برنامج التكفل وإدارة الألم صلب هذه المصحات، يتعلق المحور الثالث باعتماد منهج الجودة لدى توفير الخدمات الصحية المتعلقة بالتكفل بالمرضى الذين يعانون من الألم، وفق زخامة.
ومن جانبها أكدت الطبيبة المختصة في علاج الآلام بمركز علاج الألم بمستشفى الرابطة سنية خلبوس أن مجال مكافحة الألم في تونس ما زال مهمشا فرغم توفر بعض آليات العلاج إلا أنها غير كافية، موضحة أن الكثير من الأدوية المضادة للألم باهضة الثمن غير متوفرة بالمستشفيات ولا تندرج ضمن لائحة الأدوية التي يتم استرجاع مصاريفها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأضافت أن هناك نوعية من الآلام المعقدة تتطلب تقنيات أخرى للتدخل وذلك بالاستعانة ببعض الأجهزة، ورغم أن هذه التقنيات ناجعة جدا في محاربة الألم إلا أنها غير متوفرة في تونس ولا يوجد أطباء مختصون يجيدون استعمالها إلا نادرا.
من جانبه اعتبر الطبيب المختص في علاج الآلام بالقطاع الخاص مرشد عبد المولى أن تونس تشهد تأخرا كبيرا في مجال مكافحة الآلام لافتا في هذا السياق إلى أن فرنسا مثلا تتوفر على 300 قسم ووحدة لعلاج الآلام، مقابل مركز وحيد في هذا الاختصاص بتونس وعدد ضئيل من الأطباء المختصين في هذا المجال.
وأفاد عبد المولى أنه تم مؤخرا إحداث جمعية تونسية لدراسة وعلاج الألم، وهي الجمعية العلمية الأولى من نوعها في تونس تضم أطباء من مختلف الاختصاصات يعملون على تطوير مجال معالجة الآلام في تونس وعلى مواكبة أحدث التطورات العلمية والعالمية في هذا الصدد.
ومن جانبها كشفت المديرة العامة لقسم الرعاية الصحية الاستهلاكية لدى صانوفي المغرب وتونس وليبيا أن "صانوفي تونس" ستقوم بإطلاق حملة تحسيسية حول مكافحة الآلام لفائدة العموم في شكل ثلاث ورشات حول أوجاع الرأس والصداع النصفي وآلام الروماتيزم والإدارة النفسية للألم فضلا عن نشر مجسمات توعوية في هذا الصدد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
En continu
- 02:31 النهضة في ورطة ...
- Hier 21:08 انطلاق تظاهرة أكتوبر الموسيقى بالدندان
- Hier 18:58 1،700 مليون تونسي يزورون الجزائر خلال 2019
- Hier 18:49 أما أن تكونوا مع الحكومة... أو فلتصمتوا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:03
|17:36
|15:09
|12:11
|06:33
|05:06
|
24°
|23°
|% 69
|:الرطــوبة
|تونــس
|22°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-22
|28°-22
|22°-17
|23°-16
|23°-15
Follow @babnet_Tunisie
(282 029) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 886) آخر عمليات سبر الآراء..
(130 948) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 683) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 94 149) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 93 212) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 969) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 89 159) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 715) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 85 404) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 85 055) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 69 208) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 631) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 268) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 677) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 63 998) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 779) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 62 252) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 280) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 56 921) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: القيروان: مندوب حماية الطفولة يفتح تحقيقا في حادثة تناول رضيع في غفلة من والديه لقطعة مخدرة أدّت الى دخوله في غيبوبة